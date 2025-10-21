Cambia de decisión: Alianza Lima llegó a acuerdo con la FPV y se presentará al inicio de la Liga de Vóley

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima estará presente en el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026. El actual bicampeón nacional dio a conocer que alcanzó un acuerdo con la Federación para la reprogramación de su primer partido de la temporada, lo que no impedirá la realización de la Noche Blanquiazul 2025.

“El Club Alianza Lima y la Federación Peruana de Vóleibol informan a la opinión pública que, tras una reunión sostenida, se acordó la reprogramación del partido entre Alianza Lima vs Kazoku No Perú para las 3:30 p.m. del domingo 26 de octubre, con el fin de facilitar el desarrollo regular de la 'Noche Blanquiazul'.

De esta forma, ambas instituciones reafirman su disposición de seguir trabajando de manera articulada, priorizando siempre el bienestar y la promoción de nuestra disciplina”, señala el comunicado en conjunto de ambas instituciones.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Liga Peruana y Noche Blanquiazul en marcha

En principio, Alianza Lima tenía programado enfrentar a Kazoku No Perú el domingo 26 de octubre a las 17:00 horas. Con la modificación, el partido de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley adelantará su inicio para una hora y 30 minutos.

En tanto, la Noche Blanquiazul 2025 será un cuadrangular internacional que se realizará el 25 y 26 de octubre en el Coliseo Dibós, con la participación de Regatas Lima, Fluminense (Brasil) y River Plate (Argentina).

Alianza sostendrá su primer cotejo el sábado 25 y el siguiente será el domingo 26, unas horas después de haber jugado contra Kazoku en el Callao.

Así, queda descartada la intención de los íntimos de afrontar un walk-over por el primer partido oficial de la temporada, lo que deportivamente le hubiera costado el descuento de un punto en la tabla de posiciones.

Primera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025-26:

Sábado 25 de octubre

2:45 p.m. | Deportivo Soan vs. Rebaza Acosta

5:00 p.m. | U. San Martín vs. Olva Latino

7:00 p.m. | Universitario vs. Deportivo Géminis

Domingo 26 de octubre

12:30 p.m. | Regatas Lima vs Deportivo Wanka

3:15 p.m. | Alianza Lima vs. Kazoku No Perú

5:00 p.m. | Circolo Sportivo Italiano vs Atlético Atenea

* Todos los partidos se jugarán en el Coliseo Miguel Grau (Callao)