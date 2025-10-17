Advíncula suena en Alianza Lima: íntimos respondieron si pagarán "cifra estratosférica" a Boca Juniors

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Esta semana, desde tierras argentinas, manifestaron que Alianza Lima tiene en mente fichar a Luis Advíncula para el año 2026 ya sea como compra o en condición de préstamo.

Es por ello que ante tal afirmación, desde Alianza Lima respondieron. Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo del club íntimo, salió al frente para dar réplica a lo que se dice respecto a la chance de ver a Luis Advíncula en La Victoria de cara a la próxima temporada de la Liga1.

"Luis es un jugador súper interesante no solo para Alianza, sino también para cualquier equipo del medio local. De más está hablar de su calidad futbolística y es un excelente profesional. Nos encantaría tenerlo, pero hoy no hay nada", indicó en rueda de prensa.

En Boca, Luis Advíncula solo ha ganado títulos locales. | Fuente: EFE

Alianza, de momento, no piensa en Luis Advíncula

Más adelante, el directiva blanquiazul descartó que se pague 1,5 millones de dólares por el lateral derecho peruano, precio que -según la prensa albiceleste- le puso Boca al elenco nacional.

"Somos respetuosos de su contrato con Boca. Se habló de cifras estratosféricas que no son reales. Nosotros, para traer un futbolista, hacemos un análisis deportivo y económico. En ese sentido, no es momento para hablar de él", añadió.

Después, el dirigente de Alianza Lima dio cuenta de cómo están los contratos de algunos jugadores, además de brindar una actualización de la renovación del entrenador Gorosito.

"El caso de Fernando Gaibor, tiene contrato por un año más y Guillermo Viscarra también. (La renovación de Néstor Gorosito) Es algo que está muy avanzado y en los próximos días pueden darse novedades", dijo.

Alianza Lima a ganar en la Liga1

Por último, pero no menos importante, declaró respecto al triunfo 3-1 de Alianza Lima sobre Sport Huancayo por la jornada 14 del Torneo Clausura 2025.

"Fue un partido súper duro ante un gran rival. Hemos remontado un poco la tabla y hay que pelear el campeonato hasta el final", indicó Franco Navarro.