Jorge Fossati lanza advertencia sobre su permanencia en Universitario: "Primero voy a ver si yo voy a ser el técnico"

Jorge Fossati, entrenador de Universitario de Deportes, se pronunció en la antesala del choque contra Los Chankas, que será el último compromiso del tricampeón nacional en la Liga1 Te Apuesto 2025. La apuesta del DT uruguayo es sí o sí una victoria para cerrar con broche de oro la temporada.

Además, Fossati no ocultó su molestia por las informaciones que indican sobre su posible salida de Universitario. Hizo hincapié que tergiversaron sus últimas declaraciones sobre el tema.

“No cambia nada de lo que empecé a decir en agosto, que ha sorprendido a algunos o ha hecho que otros tergiversen lo que yo dije, como siempre, buscando lo fantasioso, lo que se vende por encima de la verdad”, señaló.

“Yo dije que cuando terminara el campeonato, nos íbamos a reunir. Lo repetí unas 14 veces cuando me preguntaron y no sé por qué ponen en mi boca cosas que no dije”, aseveró.

Para finalizar, el experimentado entrenador dejó en claro que no opinará sobre las supuestas llegadas de jugadores de Universitario, como es el caso del uruguayo Abel Hernández.

“A mí no me pregunten nada. Primero tengo que ver si yo voy a ser el técnico y eso lo voy a decidir después de la reunión. Vamos a tratar de cerrar el campeonato con broche de oro”, sentenció.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs. Los Chankas en vivo en partido del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el sábado, 22 de noviembre, en el Estadio Los Chankas (Andahuaylas). El recinto tiene una capacidad para 10 000 espectadores.

¿Qué canal transmite el Universitario vs. Los Chankas en vivo por TV?

El partido de Universitario vs Los Chankas será transmitido por la señal de L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.