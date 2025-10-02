Anderson Santamaría muestra su sentimiento por Universitario: "Vivir el día a día te enamora más"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Anderson Santamaría, a pulso, se ha ganado un puesto de titular en Universitario. Por ejemplo, jugó ante Alianza Atlético en la victoria 2-0 merengue y fue elegido uno de los mejores jugadores del cotejo.

Es así que Anderson Santamaría, con pasado en la liga mexicana, destacó el nuevo triunfo de Universitario de Deportes en el Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto. El defensa manifestó que el nuevo éxito fuera de casa es vital para alcanzar la meta de ser campeón a fin de temporada.

"La verdad que es un triunfo muy importante que lo necesitábamos por cómo viene la tabla. Felizmente hicimos nuestro trabajo y al inicio se nos complicó mucho. Los rivales juegan muy bien", le dijo Santamaría a L1 Max.

La palabra de Santamaría en Universitario

Además, el internacional con la Selección Peruana indicó que en la 'U' siguen en lo suyo ya que depende de sí mismos para lograr el 'tri'.

"Si bien ganó Cusco, nosotros pensamos en nosotros. Cada partido que viene, como dice el 'profe', es el más importante. Ahora toca pensar en Juan Pablo II, que va a ser difícil", remarcó.

Además, Anderson Santamaría mostró una vez más su hinchaje por Universitario y agregó que cada día que pasa, el sentimiento por el club crema crece.

"Tomé una buena decisión porque quería venir aquí. Disfruto el día a día y hay un gran grupo. Desde donde me toque, me tocará apoyar. La competencia nos hace mejor a todos. De chico fui un par de veces a la Trinchera y me gustaba. Vivir el día a día, te enamora más", añadió.

Lo que le falta a Universitario en el Clausura 2025 de Liga1

Fecha 13: recibe a Juan Pablo II College (domingo 5 de octubre)

Fecha 14: visita a Sporting Cristal (miércoles 15 de octubre)

Fecha 15: recibe a Ayacucho FC (domingo 19 de octubre)

Fecha 16: visita a ADT

Fecha 17: Descansa

Fecha 18: recibe a Deportivo Garcilaso

Fecha 19: visita a Los Chankas