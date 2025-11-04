Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

¿Sigue para el 2026? Aldo Corzo reconoce que en Universitario está instalada la duda sobre continuidad de Jorge Fossati

Jorge Fossati y Aldo Corzo celebrando el título en 2023.
Jorge Fossati y Aldo Corzo celebrando el título en 2023. | Fuente: Universitario
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Aldo Corzo considera a Jorge Fossati como el mejor entrenador desde que ve a Universitario de Deportes.

La relación entre Jorge Fossati y Aldo Corzo es especial. El entrenador uruguayo de Universitario de Deportes llenó de elogios al defensa de 36 años. "Este es un líder, este es el capitán de verdad", señaló sin dudar un instante en una transmisión en vivo hace unos días.

Por ese motivo, no sorprende que Corzo se encuentre preocupado por la continuidad de Fossati en el tricampeón nacional. Admitió que está instalada la duda entre sus compañeros sobre el futuro del popular 'Nono'.

Respecto si desea que Fossati siga en la 'U' para la temporada 2026, sostuvo que "sí, pero va a depender de él", aseguró.

Eso sí, afirmó que este caso es un tema delicado. "No sé cuál es su posición, cuál es la posición del club", agregó en el programa 'Doble Punta' de YouTube.

Lo considera el mejor DT de Universitario

Corzo, en otro momento, dejó en claro sus preferencias sobre el trabajo de Jorge Fossati desde que observa las campañas de Universitario.

"Yo con Jorge Fossati, para mí debe ser el mejor entrenador desde que yo veo a Universitario. Lo digo con todo respeto por todos los que han pasado. A parte que es recontra ganador, porque ha ganado en todos lados, es el mejor técnico que ha tenido la 'U'", declaró.

En relación con las comparaciones entre Fossati y Ricardo Gareca indicó que "tiene algo que Ricardo Gareca también tiene, son recontra detallistas, por eso les va bien. Ricardo está en todas pero tiene a Néstor Bonillo que está en todas. A la mayoría de lugares que han ido les ha ido bien", culminó.

Aldo Corzo es tres veces campeón con la camiseta de la 'U'.
Aldo Corzo es tres veces campeón con la camiseta de la 'U'. | Fuente: Universitario de Deportes

Te recomendamos

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Universitario de Deportes Liga1 Aldo Corzo Jorge Fossati

RPP TV

En Vivo

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA