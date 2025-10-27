Jorge Fossati a Aldo Corzo: "Este es un líder, este es el capitán de verdad" [VIDEO]

Universitario celebra su segundo tricampeonato de su historia. Y es que con la victoria ante ADT en Tarma, los merengues alcanzaron otra vez el éxito en el campeonato peruano de primera división.

Uno de los que es tricampeón con Universitario de Deportes es el defensa Aldo Corzo. Si bien perdió la titularidad ante el fichaje de Anderson Santamaría, el popular 'Mazo' es un referente en el plantel crema y así lo dejó claro el director técnico uruguayo Jorge Fossati.

"Este es un líder. Este es el capitán de verdad. Hay varios. Arriba con todos", fue lo que sostuvo el DT de Universitario en plena transmisión en vivo de Corzo en su cuenta oficial de Instagram.



Las palabras de Jorge Fossati a Aldo Corzo. | Fuente: Aldo Corzo Instagram

Aldo Corzo, vital en el tricampeonato de Universitario

No todo quedó allí porque Corzo, que también es uno de los capitanes de la 'U', le dio palabras de admiración al entrenador uruguayo.

"El crack. El crack. Este es el rey, el virrey", sostuvo el zaguero en relación a los dos títulos del estratega charrúa en el conjunto merengue (2023 y 2025).

Se debe tener en cuenta que ante la suplencia de Aldo Corzo en el Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto, el que asumió el puesto de capitán en Universitario fue el carrilero por derecho Andy Polo.

Su contrato en el conjunto de Odriozola va hasta fines del año 2026 y su arribo se dio hace nueve temporadas. Fue de Alianza Lima a Ate.

Lo que le viene a Universitario

Ahora, la fiesta merengue será el viernes 7 de noviembre a las 9:00 p.m. horario peruano cuando reciban en el Estadio Monumental U Marathon a su par de Deportivo Garcilaso.

Finalmente, en la última jornada de la temporada de la Liga1, Universitario irá a Andahuaylas para visitar a Los Chankas. El pueblo de la 'U' celebra, y con razón, a lo largo de todo el país.