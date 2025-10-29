Alex Valera y el Brasileirao: su representante dio detalles del frustrado fichaje al Santos de Neymar

Alex Valera es el jugador del momento en la Liga1 Te Apuesto. Marcó el gol del título para el tricampeonato de Universitario y aún le restan dos partidos en este 2025 para seguir en racha.

El buen nivel de Alex Valera ha despertado el interés de equipos del extranjero y ello ha sido confirmado por el agente del delantero de Universitario de Deportes, Ricardo Morales. En conversación con RPP, dio cuenta de la chance que tuvo el futbolista para salir al fútbol brasilero.

"Se han abierto varias ventanas a mitad de año. Hubo una conversación con la gente de Santos y lamentablemente el libro de pases se cerró y prestaron un jugador de uno de los equipos del Brasileirao. En esta nueva ventana hay algunas posibilidades y se están conversando con amigos brasileros. Hay interés por su actualidad. Es un proceso en que lo ven con buenos ojos y vamos a esperar cómo se desarrolla una posible transferencia", sostuvo sobre Valera en 'Fútbol como cancha'.

Santos tuvo la intención de fichar a Alex Valera. | Fuente: RPP

¿Saldrá Valera de Universitario en el corto plazo?

Asimismo, brindó algunas detalles en relación al vínculo contractual entre el atacante y la tienda de la 'U'.

"Tiene contrato hasta el otro año y estamos enfocados en todo el tema Universitario. Tenemos el tricampeonato y pensamos en la Copa Libertadores", agregó.

Más adelante, destacó que Alex Valera tiene toda la idea de seguir en Universitario. Aunque, ello puede cambiar ante una buena oferta del fútbol del exterior.

"Lo que quiere es seguir y ver el tema del tetracampeonato. Quiere una buena Libertadores y tener más chances en la selección. Si algún equipo lo quiere, va a comenzar a moverse el tema para volver a salir y tener una revancha. Ahora es muy prematuro todo", dijo.

Por último, respecto a Valera, indicó que "es un jugador más consolidado y con recorrido. Obvio, la decisión final la tiene el jugador y todavía no recibimos comunicaciones (para renovar). Habrá que esperar para conversar".

Alex Valera, tricampeón con Universitario

Luego de lo que la victoria 2-1 sobre ADT en Tarma, con un gol suyo, Alex Valera expresó su felicidad por hacer historia con la camiseta de Universitario.

"Este es un triunfo de todos, acá la estrella es el equipo. Fue un partido complicado, en un campo duro y, si bien se nos complicó al final, supimos aprovechar las opciones de gol que se nos presentaron", remarcó.