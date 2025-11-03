River Plate en crisis: con Marcelo Gallardo, el 'millonario' solo ganó dos de sus últimos diez partidos

Si bien Marcelo Gallardo ha sido campeón con River Plate como director técnico en dos oportunidades, su momento en el club argentino no es el mejor y las críticas se hacen cada vez más fuertes.

Por ejemplo, el pasado domingo River perdió 1-0 contra Gimnasia y Esgrima en el Estadio Monumental por la fecha 14 del Clausura 2025 de la Liga Profesional. Es más, Marcelo Gallardo solo ha ganado dos partidos de los últimos diez que dirigió con el elenco 'millonario'.

Únicamente se dieron las victorias de River sobre Racing y Talleres, para luego perder a manos de Palmeiras (a ida y vuelta), Atlético Tucumán, Deportivo Riestra, Rosario Central, Sarmiento e Independiente Rivadavia. A esto se le suma la reciente caída con Gimnasia de local.

El presente de River Plate

Esta nueva derrota ha hecho que el conjunto de la capital argentina esté en el sexto lugar de la tabla de posiciones del Grupo B con 21 puntos, a 9 unidades del líder Rosario Central.

Incluso, esta crisis en la institución de River provocó que el popular 'Muñeco' no declare a la prensa. Suspendió la conferencia con la caída frente al 'Lobo'.

Por otra parte, la prensa argentina no descarta la chance que Marcelo Gallardo abandone el primer equipo de River Plate. Sostiene que hay un desgaste tanto del DT como del plantel.

"La incertidumbre entorno a la continuidad del 'Muñeco' empieza a hacer ruido en el exterior, pero también internamente, donde son varios los que creen que el ciclo ya llegó a un nivel de desgaste difícil de subsanar; y, por ende, de poder encarrilar", es lo que indica, por ejemplo, TyC Sports.



En tanto, tendrán la chance de recuperarse este domingo cuando visiten a Boca Juniors en La Bombonera, en una nueva edición del Superclásico de la liga argentina de primera división.