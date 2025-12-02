¿Cuánto vale? Alex Valera se consolida como figura clave y alcanza cotización más alta de su carrera

Alex Valera no solo es el '9' de Universitario de Deportes, ya que actualmente es considerado como el nuevo centro delantero titular de la Selección Peruana después de anotar dos goles en los amistosos ante Rusia y Chile.

El buen nivel de Valera ha llamado la atención e incluso no se descartaría que lleguen ofertas por sus servicios desde el extranjero. Sin embargo, su prioridad es mantenerse por varios años más en el club crema.

Queda claro que es el mejor momento de la carrera del delantero de 29 años. En los últimos meses su valor económico mundial ha subido bastante de acuerdo a información del portal Transfermarkt.

La data de Valera llega desde esta web especializada. Anuncian que el popular 'Nazario' subió en su valorización en el mercado y actualmente está cotizado en 1 millón de euros, el monto más alto para el peruano.

¿Quién es el jugador más caro de Universitario?

Transfermarkt coloca a Jairo Concha como el jugador más caro del plantel de Universitario al cotizarlo en 1.6 millones de euros. En segundo lugar aparece César Inga con 1.5 millón.

Evolución del valor de Alex Valera:

Su primera cotización data del 2020 cuando jugaba en Deportivo Llacuabamba. En esa oportunidad valía 100 mil euros. Mientras que su última valorización ya alcanza el millón.