¿Tuvo un problema? 'Nazario' Valera se sincera sobre su relación con Paolo Guerrero y André Carrillo

Alex Valera termina la mejor temporada de su carrera después de coronarse tricampeón nacional con Universitario de Deportes. El atacante de 29 años se convirtió en hombre clave en el once de Jorge Fossati al anotar 17 goles y 6 asistencias en esta campaña.

Este buen momento lo trasladó a la Selección Peruana, ya que anotó en el amistoso ante Rusia en San Petersburgo e igualmente convirtió en el enfrentamiento ante Chile en Sochi. En esta línea, asumió ahora el puesto de Paolo Guerrero por un cambio generacional.

En una reciente entrevista, Valera aclaró que no tiene una mala relación con Paolo Guerrero ni con André Carrillo.

“Todo bien, respeto mucho a Paolo, creo que en algún momento mencionaron también a Carillo, pero es algo imposible. Ellos son ídolos de la selección peruana, ellos han tenido carreras importantes y fueron las personas que me recibieron de la mejor manera cuando llegué a la selección”, declaró.

Hizo hincapié que la afición no debe guiarse de "rumores" sobre su presencia en la bicolor. “Son cosas que se inventan. Un “X” dice algo y comienza el rumor, pero no, yo respeto mucho a Paolo, Carillo y a todos jugadores que señalaron que yo tenía algún problema. Nunca he tenido problemas con ellos“, puntualizó para el programa Habla Chino.

Desmiente que renunció a selección

Para finalizar, Valera indicó que por problemas personales no pudo acudir en su momento a la Selección Peruana. “Hablé con los profesores, fueron problemas personales. Hablé con mi familia también. No es que renuncié, no estaba; mentalmente no estaba bien, los ‘profes’ me apoyaron siempre”, culminó.

Así fue el gol de Alex Valera para el 1-1 de Perú frente a Rusia. | Fuente: Movistar Deportes