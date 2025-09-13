Alex Valera tajante sobre su ausencia en la Selección Peruana: "Nunca en la vida voy a hacerme el lesionado"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alex Valera forma parte de la convocatoria de Universitario de Deportes para enfrentar a Melgar este domingo, por la fecha 8 del Torneo Clausura. El delantero se recuperó de la lesión que lo marginó de los últimos encuentros de las Eliminatorias y apunta a ser titular en Arequipa.

Tras quedar desafectado de la Selección Peruana, el goleador de la ‘U’ se refirió a los cuestionamientos por sus molestias físicas, recalcando que existió una revisión médica que dio cuenta de su situación.

“Más que fastidio, yo sé lo que estoy haciendo con mi trabajo y creo que estoy haciendo las cosas bien. En esta oportunidad fue por una lesión. Creo que, de todas las críticas, dan a afirmar que en la selección no hay profesionales de calidad. Yo creo que si me desconvocaron es porque el médico me revisó, no fue ni una excusa ni nada, ni por los anteriores problemas que tuve, sino simplemente fue por una lesión”, dijo Alex Valera antes del viaje de Universitario a Arequipa.

“En todo caso deberían preguntarles a ellos que me evaluaron y sacarse de dudas, no estar inventando cada cosa. A mí no me afecta, yo estoy enfocado ahora con Universitario y mi actitud está al 100 % con ellos”, mencionó.

Alex Valera y la lesión que lo alejó de la Selección

Alex Valera descartó el inventar una lesión para no ser considerado por la Selección Peruana, resaltando que no sería una actitud “profesional”.

“Cuando yo no he podido estar en la selección, los entrenadores mismos lo dijeron, pero nunca en la vida voy a ir y a hacerme lesionado, eso no es nada profesional. Cuando uno no está, hay que decirlo y darle la oportunidad a los jóvenes para que puedan mostrarse y quizás den un poco más”, señaló.

Sobre el final de las Eliminatorias y Perú quedándose sin opciones de estar en el Mundial, apuntó que “es momento de comenzar a asumir y no buscar culpables, cada uno se hace responsable de sus actos y no tirar el dardo”.

Alex Valera tiene 11 goles con Universitario en la temporada 2025Fuente: Universitario

¿Cómo es la relación de Valera con Guerrero y Carrillo?

Alex Valera explicó que no tiene una mala relación con Paolo Guerrero y André Carrillo, con quienes ha compartido en la Selección Peruana.

“Con Paolo ya nos hemos encontrado en el clásico, con Paolo me llevo bien. Siempre dije que para mí es un referente del fútbol. No tengo ningún problema con él, no tengo ningún problema con (André) Carrillo, que también vi que me mencionaban. No tengo problemas con nadie. Ellos mismos lo han dicho”, concluyó.