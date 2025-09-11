Se recuperaron: Alex Valera y Edison Flores apuntan a ser titulares en el Universitario vs Melgar

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes se prepara para volver a las canchas cuando el domingo visite a Melgar, en duelo correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. El cuadro crema se sitúa en la cima del certamen y este compromiso en Arequipa es de suma importancia para sus intereses.

Edison Flores y Alex Valera se recuperaron con éxito y han quedado habilitados para enfrentar a Melgar. Ambos fueron desconvocados de la Selección Peruana por sus respectivas lesiones y no jugaron contra Uruguay y Paraguay.

De este modo, Flores y Valera entrenan normalmente esta semana con sus compañeros y el entrenador crema Jorge Fossati evalúa colocarlos de titular ante Melgar, que es dirigido por Juan Reynoso.

Eso sí, Fossati aún no podrá contar con el mediocampista chileno Rodrigo Ureña, que seguir en su etapa de recuperación. Además, Andy Polo está en observación, aunque hay gran confianza en la 'U' que se encuentre disponibles para el fin de semana.

Universitario es líder del Torneo Clausura con 15 puntos, uno más que Sporting Cristal, su más cercano perseguidor. El bicampeón nacional quiere mantener su posición con miras a ganar un nuevo certamen tras ganar el Apertura.

🔜 𝗣𝗥𝗢́𝗫𝗜𝗠𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢 𝗖𝗥𝗘𝗠𝗔



⚽ 𝘍𝘉𝘊 𝘔𝘦𝘭𝘨𝘢𝘳 𝘷𝘴. 𝘜𝘯𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘵𝘢𝘳𝘪𝘰



🏆 𝘊𝘭𝘢𝘶𝘴𝘶𝘳𝘢 2025 - 𝘍𝘦𝘤𝘩𝘢 8



📅 𝘋𝘰𝘮𝘪𝘯𝘨𝘰 14 𝘥𝘦 𝘴𝘦𝘵𝘪𝘦𝘮𝘣𝘳𝘦



⏱️ 3:00 𝘱.𝘮.



🏟️ 𝘔𝘰𝘯𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘭 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘜𝘕𝘚𝘈#LaGarraDelÚnicoGrande pic.twitter.com/Wi98GfPlDT — Universitario (@Universitario) September 11, 2025

¿Cuándo y dónde juegan Melgar vs Universitario en vivo por el Torneo Clausura 2025?



El partido entre Melgar vs Universitario se disputará este domingo 14 de septiembre en el Estadio Monumental de la UNSA (Arequipa). El recinto tiene capacidad para 40.370 espectadores, aproximadamente.

¿Qué canales transmiten el Melgar vs Universitario en vivo por TV?



El partido entre Melgar vs Universitario se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, será transmitido por L1 Play. También podrás escuchar el encuentro EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer.