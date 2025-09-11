Últimas Noticias
Se recuperaron: Alex Valera y Edison Flores apuntan a ser titulares en el Universitario vs Melgar

Alex Valera y Edison Flores, jugadores de Universitario.
Alex Valera y Edison Flores, jugadores de Universitario. | Fuente: Universitario
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Alex Valera y Edison Flores, quienes no jugaron con la Selección Peruana, entrenan con normalidad tras superar sus respectivas lesiones a tres días del duelo ante Melgar.

Universitario de Deportes se prepara para volver a las canchas cuando el domingo visite a Melgar, en duelo correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. El cuadro crema se sitúa en la cima del certamen y este compromiso en Arequipa es de suma importancia para sus intereses.

Edison Flores y Alex Valera se recuperaron con éxito y han quedado habilitados para enfrentar a Melgar. Ambos fueron desconvocados de la Selección Peruana por sus respectivas lesiones y no jugaron contra Uruguay y Paraguay.

De este modo, Flores y Valera entrenan normalmente esta semana con sus compañeros y el entrenador crema Jorge Fossati evalúa colocarlos de titular ante Melgar, que es dirigido por Juan Reynoso.

Eso sí, Fossati aún no podrá contar con el mediocampista chileno Rodrigo Ureña, que seguir en su etapa de recuperación. Además, Andy Polo está en observación, aunque hay gran confianza en la 'U' que se encuentre disponibles para el fin de semana.

Universitario es líder del Torneo Clausura con 15 puntos, uno más que Sporting Cristal, su más cercano perseguidor. El bicampeón nacional quiere mantener su posición con miras a ganar un nuevo certamen tras ganar el Apertura.

¿Cuándo y dónde juegan Melgar vs Universitario en vivo por el Torneo Clausura 2025?

El partido entre Melgar vs Universitario se disputará este domingo 14 de septiembre en el Estadio Monumental de la UNSA (Arequipa). El recinto tiene capacidad para 40.370 espectadores, aproximadamente.

¿Qué canales transmiten el Melgar vs Universitario en vivo por TV?

El partido entre Melgar vs Universitario se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, será transmitido por L1 Play. También podrás escuchar el encuentro EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer.

