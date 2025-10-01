Partidos de hoy, 2 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Copa Libertadores Femenina

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, jueves 2 de octubre del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs Boca Juniors por la Copa Libertadores Femenina. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial programadas para este miércoles 1 de octubre y revisa los resultados en directo.
Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇
Partidos de hoy, Liga1 - Perú
7:30 p.m.| Melgar vs Cienciano - L1 Max, L1 Play
Partidos de hoy, Copa Libertadores Femenina - Conmebol
2:00 p.m. | Boca Juniors vs Alianza Lima - Pluto TV
6:00 p.m. | Always Ready vs Santa Fe - Pluto TV
Partidos de hoy, Europa League - UEFA
11:45 a.m. | Roma vs Lille - ESPN, Disney+
11:45 a.m. | Bologna vs Friburgo - ESPN 4, Disney+
11:45 a.m. | Celtic vs Braga - ESPN 3, Disney+
11:45 a.m. | FCSB vs Young Boys - Disney+
11:45 a.m. | Viktoria Plzen vs Malmo - Disney+
11:45 a.m. | Fenerbahce vs Nice - Disney+
11:45 a.m. | Ludogorets vs Betis - ESPN 2, Disney+
11:45 a.m. | Panathinaikos vs Go Ahead Eagles - Disney+
11:45 a.m. | SK Brann vs Utrecht - Disney+
2:00 p.m. | Celta vs PAOK - ESPN 3, Disney+
2:00 p.m. | Genk vs Fenencvaros - Disney+
2:00 p.m. | Feyenoord vs Aston Villa - ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Porto vs Crvena Zvezda - Disney+
2:00 p.m. | Lyon vs RB Salzburgo - ESPN 2, Disney+
2:00 p.m. | Basel vs Stuttgart - Disney+
2:00 p.m. | Nottingham Forest vs Midtjylland - Disney+
2:00 p.m. | Sturm Graz vs Rangers - Disney+
2:00 p.m. | Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb - Disney+
Partidos de hoy, Conference League - UEFA
11:45 a.m. | Rayo Vallecano vs Shkendija - Disney+
11:45 a.m. | Dynamo Kyiv vs Crystal Palace - Disney+
11:45 a.m. | Lech Poznan vs Rapid Viena - Disney+
11:45 a.m. | Omonia vs Mainz 05 - Disney+
11:45 a.m. | Lausanne Sport vs Breidablik - Disney+
11:45 a.m. | Zrinjski Mostar vs Lincoln Red Imps - Disney+
11:45 a.m. | KuPS vs Drita - Disney+
11:45 a.m. | Jagiellonia Byalistok vs Hamrun Spartans - Disney+
11:45 a.m. | Noah vs HNK Rijeka - Disney+
2:00 p.m. | Fiorentina vs Sigma Olomuc - Disney+
2:00 p.m. | Sparta Praga vs Shamrock Rovers - Disney+
2:00 p.m. | Legia Warsawa vs Samsunspor - Disney+
2:00 p.m. | Aberdeen vs Shakhtar Donetsk - Disney+
2:00 p.m. | Slovan Bratislava vs Estrasburgo - Disney+
2:00 p.m. | Larnaca vs AZ Alkmaar - Disney+
2:00 p.m. | Shelbourne vs Hacken - Disney+
2:00 p.m. | Rakow vs Craiova - Disney+
2:00 p.m. | Celje vs AEK - Disney+
Partidos de hoy, Mundial Sub 20 - FIFA
3:00 p.m. | Estados Unidos vs Francia - DSports, DGO, FIFA+
3:00 p.m. | Colombia vs Noruega - DSports, DGO, FIFA+
6:00 p.m. | Nigeria vs Arabia Saudita - DSports, DGO, FIFA+
6:00 p.m. | Sudáfrica vs Nueva Caledonia - DSports, DGO, FIFA+
Partidos de hoy, Central American Cup - Concacaf
7:00 p.m. | Sporting San Miguelito vs Xelajú - Disney+
9:15 p.m. | Deportivo Olimpia vs Cartaginés - Disney+
Partidos de hoy, Copa - Argentina
4:00 p.m. | Racing vs River Plate - TyC Sports
Partidos de hoy, Copa - Uruguay
6:30 p.m. | Defensor vs Central Español - Disney+
Partidos de hoy, Serie A - Brasil
5:00 p.m. | Vitoria vs Ceará - Fanatiz
5:30 p.m. | Fortaleza vs Sao Paulo - Fanatiz