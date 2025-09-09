¿André Carrillo a Universitario en el 2026? Álvaro Barco respondió sobre la chance de fichar a la 'Culebra'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En la quincena pasada del mes de agosto, André Carrillo no le cerró la puerta a jugar en Universitario, pese a su hinchaje por Alianza Lima. "Tuve una conversación (con Jean Ferrari), pero fue muy rápida, él quería contar conmigo. Yo tenía algunas dudas, pero no estaba en mis planes regresar a Perú. (...) No me cierro", sostuvo.

Ahora, desde Universitario de Deportes han dado respuesta a las palabras de André Carrillo, quien tiene presente en el Corinthians. Así lo indicó el director deportivo Álvaro Barco en diálogo con Pase Filtrado.

"No cabe la menor duda que es un jugador diferente, pero habría que ver si tiene posibilidades de venir a un club de Perú. Esta gestión, a través de Franco Velazco, tiene una responsabilidad absoluta con el tema financiero. Toda decisión tendrá un sostenimiento económico que no hipoteque al club", sostuvo el directivo de Universitario respecto a la 'Culebra'.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

En Corinthians, André Carrillo aún no gana títulos. | Fuente: SC Corinthians Paulista

Posteriormente, el dirigente sostuvo que en el actual bicampeón de la Liga1 Te Apuesto son precavidos en el momento de hacer fichajes, sobre todo en el tema presupuestal.

"No hacer locuras porque el club tiene objetivos deportivos, pero también financieros que en un futuro nos permita tener autoridad absoluta sobre sus decisiones", añadió.

De otro lado, habló del momento de Alex Valera, quien tuvo que ser desconvocado de la Selección Peruana debido a una lesión. Todo previa a la última jornada doble de las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026.

"Se trata de un jugador que no tiene techo. Me gustaría que dé un salta a través de la selección. En esta eliminatoria se ha perdido ese status de ser un jugador importante allí", indicó respecto al delantero de Universitario.

Por último, sobre la relación merengue con Alianza Lima, agregó que "es una competencia feroz dentro y fuera de la cancha. En algún momento vamos a tener que poner esto en orden porque se trata de las dos locomotoras del fútbol peruano. Los hinchas de ambos equipos, de manera graciosa, vamos penales en la media cancha".

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025

Viernes 12 de septiembre

1:00 p.m. | UTC vs. Ayacucho FC (Estadio Germán Contreras Jara)

3:15 p.m. | Sport Huancayo vs. Los Chankas (Estadio IPD)

Sábado 13 de septiembre

1:00 p.m. | Sport Boys vs. Comerciantes Unidos (Estadio Miguel Grau)

3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Juan Pablo II (Estadio Campeones del 36)

7:00 p.m. | Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso (Estadio Alejandro Villanueva)

Domingo 14 de septiembre

12:30 p.m. | Alianza Universidad vs. Cienciano - Estadio Heraclio Tapia

3:00 p.m. | FBC Melgar vs. Universitario - Estadio Monumental UNSA

5:30 p.m. | Cusco FC vs. Sporting Cristal - Estadio Garcilaso de la Vega