Universitario apunta alto: Franco Velazco afirma que las 'Pumas' buscarán el título de la Liga Peruana de Vóley

La brasilera Mara Leao es uno de los fichajes de Universitario.
La brasilera Mara Leao es uno de los fichajes de Universitario. | Fuente: Club Universitario de Deportes
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Este lunes, Universitario presentó a Francisco Hervás como su nuevo DT, además de sus tres refuerzos que llegan desde Brasil, y el administrador crema puso el objetivo.

Universitario, en la pasada temporada de la Liga Peruana de Vóley, quedó en el cuarto lugar, por lo mismo es que para la campaña 2025-26 apunta al título.

Así lo indicó el administrador de Universitario de Deportes, Franco Velazco Imparato. Sus palabras se dieron en el marco de la conferencia de prensa de presentación del español Francisco Hervás como el nuevo director técnico del equipo, además de las tres refuerzos del extranjero: las brasileras Mara Leao, Angélica Malinverno y Maluh Oliveira.

"Hace años que logramos el ascenso. Nos costó y eso nos demanda apuntar a lo más alto. Siempre hay que pensar en grande y queremos el título nacional. Tenemos que ser ambiciosos", remarcó el directivo de Universitario.

Universitario quiere campeonar en el vóley peruano

Además, también tuvo uso de la palabra del DT Hervás, quien tiene pasado como estratega de la selección peruana de vóley.

"Dirigir a un club tan grande como la 'U' es un gran reto. Quiero transmitir la ilusión que me genera estar en este nuevo proyecto. Estoy contento de regresar al país, he seguido a la liga y ha tenido un gran crecimiento", remarcó el entrenador.

También habló en la conferencia de prensa la brasilera Angélica Malinverno, refuerzo de Universitario. Tiene pasado en el SC Benfica de Portugal, en tanto que también jugó en el Mérito Esportivo de Farroupliha.

"Estoy muy contenta de esta oportunidad. Nos dijeron que este es un club muy grande y en una semana lo hemos visto. Tenemos ambición y garra para buscar los títulos. Para nosotras todo es trabajar porque todo no llega fácil", indicó.

¿Qué otras jugadoras son parte de Universitario?

  • Angélica Bustamante
  • Sandra de la Puente
  • Briggite Fernández
  • Cielo Balcazar
  • Karla Ortiz
  • Estrella Bustamante
  • Alexandra Machado
  • Brenda Graff,
  • Zaira Manzo
  • Sarah Evaristo
  • Diana Magallanes
  • Maria Paula Rodríguez
  • Eliana Pérez
  • Coraima Gómez
  • Mirian Patiño
  • Astrid Ruiz
  • Elis Bento

