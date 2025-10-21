“¡Cada partido es una final!”: así celebró el plantel de Universitario el triunfo sobre Ayacucho FC [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes consiguió anoche una angustiosa victoria 2-1 sobre Ayacucho FC, que lo perfila como favorito para llevarse el título del Torneo Clausura, lo que automáticamente lo consagraría tricampeón de la Liga1.

Cuando todo hacía prever que el partido acababa 1-1, un agónico gol de José ‘Tunche’ Rivera, a los 93 minutos, cambió la historia y permitió a los cremas celebrar su sexta victoria consecutiva en el torneo y mantener su ventaja de siete puntos sobre Cusco FC, segundo en la tabla.

El triunfo no solo fue celebrado por los hinchas de la ‘U’. En los vestuarios del Estadio Nacional; los jugadores, cuerpo técnico y hasta dirigentes festejaron la victoria efusivamente, tal como puede verse en un video compartido por Universitario en sus redes sociales oficiales.

En el clip, que ya se ha vuelto viral en redes sociales, se observa a los cremas entonando la letra de la canción Merengue solo sirve ganar, que en su letra destaca la frase “Cada partido es una final”, un claro mensaje de que los duelos que le quedan a la ‘U’ serán auténticas finales de cara al objetivo de lograr el tricampeonato.



Triunfo clave de la ‘U’

Este triunfo es clave para las aspiraciones de Universitario, que podría concretar este año un histórico tricampeonato en la liga peruana.

Con la victoria ante Ayacucho FC, los cremas mantienen el liderato del Clausura, con siete puntos de ventaja sobre Cusco FC.

El siguiente partido de la ‘U’ será el jueves, ante Sporting Cristal; tras lo cual deberá viajar a Tarma, para enfrentar a ADT el domingo.

