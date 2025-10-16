"Siempre queda que el que va en desventaja es Universitario": Fossati sobre reprogramación del partido con Sporting Cristal

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes se pone a punto para su reaparición en la Liga1 Te Apuesto 2025, donde es el cómodo líder del Torneo Clausura y está en camino a conseguir el título nacional, lo que significaría el segundo tricampeonato de su historia.

La ‘U’ volverá a la escena el lunes 20 de octubre cuando enfrente a Ayacucho FC en el Estadio Nacional. Tres días después se medirá a Sporting Cristal por el partido que fue reprogramado a razón de la situación social del país. Después de ello, también tras tres días, jugará como visitante ante ADT en Tarma.

Esto ha generado molestia en Universitario y el entrenador Jorge Fossati consideró que el hecho coloca en desventaja a su elenco por los tres cotejos a afrontar en el lapso siete días.

“Hay razones que exceden inclusive a la propia Federación o a la Liga o a los clubes involucrados. Pero bueno, le das vuelta y al final siempre queda que el que va en desventaja es Universitario, porque como nos pasó en la sexta y en la séptima fecha, que tampoco había razón”, dijo el entrenador uruguayo.

La condición de Alex Valera

Alex Valera es el goleador de Universitario en la temporada. El delantero no jugó el último partido por presentar molestias físicas y solo pudo actuar unos minutos con la Selección Peruana. Ante ello, Fossati detalló que todavía está en un proceso de recuperación.

“Alex fue y volvió con alguna dificultad física, que tiene, que no las inventa, como algún bobo por ahí ha inventado. Cuando alguien afirma algo de otra persona sin tener la información correcta y trabaja en los medios, como mínimo es irresponsable”, indico respecto a los cuestionamientos sobre Valera.

“Todo lo que se hable por ahí de otra cosa que no sea el partido del lunes, trato de que el jugador inclusive pueda tener la cabeza en el partido del lunes”, añadió Fossati.

¿Qué le falta por jugar a Universitario?

Universitario es el líder del Torneo Clausura con 30 puntos, contando con 7 unidades más que Cusco FC, su más cercano perseguidor. De ganar el certamen, se coronará de manera directa como campeón nacional.

Los cremas recibirán a Ayacucho FC el lunes próximo. El jueves siguiente visitará a Sporting Cristal y después acudirá a Tarma para medirse a ADT. En la fecha 17 descansa, en la penúltima jornada se mide en el Monumental con Deportivo Garcilaso y cerrará la campaña enfrentando en Andahuaylas a Los Chankas.