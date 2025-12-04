Últimas Noticias
¡Bombazo en Liga1! Alianza Lima realizó oferta formal para fichar a Jairo Vélez

Jairo Vélez se acerca a Alianza Lima.
Jairo Vélez se acerca a Alianza Lima. | Fuente: Universitario - Composición
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

La continuidad de Jairo Vélez en Universitario de Deportes y Alianza Lima entró en la pelea por su fichaje, según pudo conocer RPP.

Giro radical en el caso Jairo Vélez. El volante ecuatoriano nacionalizado peruano tenía definido firmar contrato con Universitario de Deportes, pero en cuestión de horas todo cambió. Su continuidad en Ate se pone en controversia y ahora su nombre suena con fuerza en el archirrival crema: Alianza Lima.

Luego de vencer el préstamo, Universitario llegó a un acuerdo con César Vallejo para comprar el pase del futbolista de 30 años, que ante todo pronóstico, ahora tiene otra postura. De momento, no está de acuerdo con las cifras que le ofrece la 'U' en el contrato. 

En esa coyuntura, Alianza Lima apareció con fuerza en el mercado de fichajes y va a la carga por Vélez al presentar una oferta formal para cerrar la transferencia.

Noticia en desarrollo...

Alianza Lima Jairo Vélez Universitario de Deportes Liga1 Fútbol Peruano

