¿Se va del tricampeón? Se complica continuidad de Jairo Vélez en Universitario de Deportes

Universitario de Deportes podría perder a una de sus figuras. Se trata de Jairo Vélez, cuya continuidad se ha complicado en las últimas horas por lo cual no se descarta que deje al tricampeón nacional, que busca retenerlo.

RPP pudo conocer que Universitario tiene un acuerdo con César Vallejo por el monto de su carta pase, pero el problema radica en que no hay un acuerdo con el jugador que en el Torneo Clausura tuvo un buen desempeño e incluso le arrebató el titularato a Edison Flores.

El ecuatoriano nacionalizado peruano no está de acuerdo con las cifras en el contrato que le ofrecen desde las altas esferas de Universitario. No se descarta que sea ofrecido a otros clubes de Lima, es decir, Alianza o Sporting Cristal.

En esta coyuntura, Universitario continuará con la negociación hasta encontrar una respuesta positiva de Vélez y de la agencia que maneja al futbolista de 30 años, que está en los planes de Jorge Fossati.

Universitario busca la transferencia completa

Ni bien terminó el Torneo Clausura, Universitario empezó con la negociación para llegar a un acuerdo con César Vallejo por la transferencia completa de Jairo Vélez. Sin embargo, la coyuntura cambió y la compra de pase parece lejana por una postura del propio jugador.