Posturas distintas: ¿qué le pide Jorge Fossati a Universitario y qué ofrece el club al técnico uruguayo?

Jorge Fossati salió campeón de la Liga1 2023 y 2025 con la 'U'.
Jorge Fossati salió campeón de la Liga1 2023 y 2025 con la 'U'. | Fuente: Club Universitario de Deportes
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

RPP pudo conocer respecto a las reuniones entre Universitario y el entorno del director técnico Jorge Fossati, quien tiene contrato por todo el 2026.

Universitario es el tricampeón del fútbol peruano de la mano de Jorge Fossati, pero la continuidad del director técnico uruguayo no es segura debido a nuevas demandas de parte del estratega.

Es así que tanto Universitario de Deportes y el entorno de Jorge Fossati se han reunido en los últimos días. Es por ello que RPP pudo conocer en qué parte están tanto el club como el entrenador, todo con la idea de continuar ligados de cara a la temporada 2026 de la Liga1 Te Apuesto y Copa Libertadores.

Este jueves se va a dar una tercera reunión entre la directiva, ahora con la presencia del administrador provisional, Franco Velazco, y Pablo Betancourt, represente de Fossati.

Fossati dirigió amistosos, Eliminatorias y en Copa América con Perú.
Fossati dirigió amistosos, Eliminatorias y en Copa América con Perú. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Ya se han dado conversaciones, por ejemplo, entre el agente del entrenador charrúa y el gerente deportivo del club, Álvaro Barco.

Hay que tener en cuenta, además, que el DT -con pasado en las selecciones de Uruguay, Perú y Qatar- tiene contrato por toda la próxima temporada.

¿Qué es lo pide Jorge Fossati y qué ofrece Universitario?

Jorge Fossati pide un aumento económico y un nuevo contrato, con las nuevas condiciones y con la firma del nuevo administrador Franco Velazco.

Por su parte, en la 'U' proponen que sea solo una adenda al contrato ya existente. Que no haya mejora salarial, sino en los objetivos a fin de temporada (premios). No hay acuerdo y la distancia entre ambas partes es grande.

De esta manera, en Universitario aguardan que todo se resuelva a más tardar este jueves, por lo que las próximas horas son claves en las oficinas del tricampeón de la liga peruana de primera división.

De otro lado, el plantel merengue se encuentra actualmente de vacaciones por todo el mes de diciembre. La pretemporada está pactada a iniciar el próximo viernes 2 de enero en Campo Mar U.

