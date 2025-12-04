Posturas distintas: ¿qué le pide Jorge Fossati a Universitario y qué ofrece el club al técnico uruguayo?

Fossati dirigió amistosos, Eliminatorias y en Copa América con Perú. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Ya se han dado conversaciones, por ejemplo, entre el agente del entrenador charrúa y el gerente deportivo del club, Álvaro Barco.

Hay que tener en cuenta, además, que el DT -con pasado en las selecciones de Uruguay, Perú y Qatar- tiene contrato por toda la próxima temporada.

¿Qué es lo pide Jorge Fossati y qué ofrece Universitario?

Jorge Fossati pide un aumento económico y un nuevo contrato, con las nuevas condiciones y con la firma del nuevo administrador Franco Velazco.

Por su parte, en la 'U' proponen que sea solo una adenda al contrato ya existente. Que no haya mejora salarial, sino en los objetivos a fin de temporada (premios). No hay acuerdo y la distancia entre ambas partes es grande.

De esta manera, en Universitario aguardan que todo se resuelva a más tardar este jueves, por lo que las próximas horas son claves en las oficinas del tricampeón de la liga peruana de primera división.

De otro lado, el plantel merengue se encuentra actualmente de vacaciones por todo el mes de diciembre. La pretemporada está pactada a iniciar el próximo viernes 2 de enero en Campo Mar U.