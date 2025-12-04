Posturas distintas: ¿qué le pide Jorge Fossati a Universitario y qué ofrece el club al técnico uruguayo?

Universitario es el tricampeón del fútbol peruano de la mano de Jorge Fossati, pero la continuidad del director técnico uruguayo no es segura debido a nuevas demandas de parte del estratega.
Es así que tanto Universitario de Deportes y el entorno de Jorge Fossati se han reunido en los últimos días. Es por ello que RPP pudo conocer en qué parte están tanto el club como el entrenador, todo con la idea de continuar ligados de cara a la temporada 2026 de la Liga1 Te Apuesto y Copa Libertadores.
Este jueves se va a dar una tercera reunión entre la directiva, ahora con la presencia del administrador provisional, Franco Velazco, y Pablo Betancourt, represente de Fossati.