"Gracias por tu garra": Universitario anunció la salida de Gabriel Costa

Universitario de Deportes continúa afinando su plantel de cara a la temporada 2026 en la cual buscará mejorar su papel en la Copa Libertadores y especialmente peleará por ganar el tetracampeonato nacional en la Liga1 Te Apuesto.

A través de sus redes sociales, la 'U' dio a conocer que Gabriel Costa no continuará entre los jugadores que dirigirá el uruguayo Jorge Fossati.

"Gracias por tu garra, Gabi", fue lo primera parte del mensaje de Universitario sobre Gabriel Costa, que llegó proveniente desde el archirrival Alianza Lima en 2024.

"Agradecemos el profesionalismo, entrega y compromiso de Gabriel Costa en la obtención de los títulos nacionales 2024 y 2025. Éxitos en tus próximos desafíos, Gabriel", agregó.

En su estadía en el tricampeón del fútbol peruano, Costa disputó 35 partidos, anotando un gol (a UTC en 2024) y brindado 4 asistencias. Queda como jugador libre para definir su carrera.

Gabriel Costa entra en la lista de Universitario

Gabriel Costa, de 35 años, es el tercer jugador que queda al margen del plantel de Universitario de Deportes. No entró en los planes cremas tal como es el caso del delantero argentino Diego Churín.

Churín no seguirá en la 'U' debido que no llenó las expectativas. No logró quitarle el puesto de titular como '9' a Alex Valera.

En tanto, el arquero uruguayo Sebastián Britos tampoco jugará en Universitario, club que apostará por el regreso de Diego Romero, nacido en la institución y que tuvo un paso poco afortunado en Banfield de Argentina.