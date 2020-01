El técnico de Universitario confirmó el fichaje de Diego Chávez. | Fuente: Diego Chávez - Instagram

Gregorio Pérez, entrenador de Universitario, confirmó en conferencia de prensa que Diego Chávez volverá a vestir la camiseta crema. El técnico uruguayo aseguró que no lo importa el pasado del jugador, sino su actitud en el presente.

"Diego está entrenando, tiene una nueva oportunidad. No me interesa lo que hizo en el pasado, tiene condiciones. Será contratado por el club, yo he pedido que le hagan un contrato. Tiene que pasar revisión médica, ya se hizo. Lo veo muy bien", aseguró Pérez en la rueda de prensa.

Chávez había asegurado que su objetivo era volver a Universitario y jugar con el equipo de sus amores. Incluso aseguró que no lo importaba si solo le pagaban 500 dólares, él aceptaba porque ama al club crema. El defensa estuvo entrenando con el plantel de la 'U' durante la pretemporada.

Universitario de Deportes se prepara para el partido de vuelta por la Copa Libertadores ante Carabobo. El encuentro será este martes 28 de enero a las 7:30 p.m. (hora peruana) en el estadio Monumental, de Lima, donde se definirá la llave de la primera fase del torneo. El partido de ida quedó igualado 1-1 en el CTE Cachamay.