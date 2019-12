"Gracias por ayudarme a sentir la grandeza de la U": Jersson Vásquez se despidió de Universitario con emotivo mensaje | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Carlos Lora

El campeonato peruano para Universitario de Deportes finalizó luego que no pudiera acceder a la etapa final del certamen. Por ello, en tienda crema ya piensan en los nuevos refuerzos para la próxima temporada, sin embargo también se presenta la salida de algunos jugadores, como Jersson Vásquez, quien esta tarde comunicó que no seguirá más en el club con un emotivo mensaje a los hinchas y a la institución.

"Ha sido un honor ser jugador de Universitario. A todos los hinchas les quiero dar las gracias desde el fondo de mi corazón por ayudarme a entender y sentir la grandeza de la 'U'. Quiero decirles a todos ustedes que he trabajado con pasión, compromiso y esfuerzo. No me hubiera gustado nada más que conseguir buenos resultados para ustedes", comienza escribiendo el futbolista en una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

El lateral de 33 años también agradece a los trabajadores del equipo que le brindaron todo su paoyo. "También quiero enviar un mensaje de agradecimiento para todos los trabajadores del club por la forma en que me han tratado. La grandeza de este club está en cada persona que hace lo mejor", agregó.

De esta manera Jersson Vasquéz dejará Universitario de Deportes luego de haber vestido la camiseta durante tres años consecutivos. En su estadía convirtió 15 anotaciones, tres en su primera temporada, ocho en la segunda y en la última infló las redes en cuatro ocasiones.