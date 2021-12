Gregorio Pérez recibió su tarjeta como socio de Universitario de Deportes. | Fuente: @Universitario

La nueva administración de Universitario de Deportes presentó en el mes de noviembre un campaña para la captación de nuevos socios para el club. Este jueves, uno del propio comando técnico se sumó a ello.

Y es que Gregorio Pérez, director técnico de Universitario, se hizo socio adherente en las instalaciones del Estadio 'Lolo' Fernández en el distrito de Breña. Fueron las redes sociales del club las que dieron cuenta de la actividad del entrenador uruguayo, quien cumple su segunda etapa en el elenco de Ate.

"¡Identificado con la «U»! Fiel a la historia e identidad crema, nuestro DT Gregorio Pérez se convirtió en socio adherente. El profesor recibió su tarjeta en el mítico Lolo Fernández", indicaron.

Gregorio Pérez, un socio más para Universitario de Deportes

¡Identificado con la «U»! 👏



Fiel a la historia e identidad crema, nuestro DT Gregorio Pérez se convirtió en socio adherente. El profesor recibió su tarjeta en el mítico Lolo Fernández.



Sé como él y hazte #SocioAdherente ▶️ https://t.co/3cFNLD5Xov#SociedadesEternas#YdaleU pic.twitter.com/KkANrjsHee — Universitario (@Universitario) December 16, 2021

Por otra parte, el estratega charrúa conversó con Fútbol como cancha en relación a la actualidad del conjunto merengue en plena pretemporada.

"Trabajamos con muchas expectativas para el próximo año, el torneo local y la Copa Libertadores. Estamos conformes con el plantel porque se sumaron Alfonso Barco, Joao Villamarín y Ángel Cayetano", indicó.

Asimismo, el entrenador de Universitario se manifestó por la Bolsa de Minutos para la temporada 2022, la cual fue confirmada en el sorteo del fixture el último miércoles.

"Sorpresivamente nos encontramos con la noticia de que sí habrá. No veo que la Bolsa dé frutos. Lamentablemente no se dan los tiempos para completar esa cantidad con futbolistas que luego no siguen en los planteles", sostuvo.

Hay que tener en cuenta que los cremas serán parte de la Copa Libertadores 2022 desde la Fase 2. Serán cuatro partidos para llegar a la etapa de grupos.

NUESTROS PODCAST

¿Cuál es la importancia de la investigación epidemiológica?

Ante la aparición de una nueva variante del coronavirus, denominada Ómicron, es importante entender por qué s debe realizar investigaciones epidemiológicas para saber el nivel de peligrosidad de esta variante. El Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles.