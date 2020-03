Universitario de Deportes derrotó 2-0 a Alianza Lima en la sexta fecha de la Liga 1 | Fuente: Andina | Fotógrafo: Jhony Laurente

Gregorio Pérez consiguió quedarse con el primer clásico que disputó dirigiendo en el fútbol peruano, con la victoria de Universitario por 2-0 sobre Alianza Lima en el Estadio Monumental. Solo momentos después se dio la comunicación de Pablo Bengoechea a su plantel de que renunciaba al cargo por temas entre los que se encontraba hechos extradeportivos.

Sobre ello se refirió Pérez, puntualizando sobre la disciplina que siguen los jugadores de Universitario de Deportes bajo su comando técnico. “Cada profesional es consciente de lo que tiene que hacer, cumplir con el compromiso que tiene como tal, cada uno se maneja con la responsabilidad que corresponde. Cada futbolista es consciente de las responsabilidades que tiene y lo que tiene que aportar a un grupo dentro y fuera de la cancha. En ese sentido somos prácticos, desde que llegamos hemos puesto las cosas claras, si no se cumple, corre por cuenta de cada uno en el plantel”, resaltó el técnico en entrevista con Radio Ovación.

Desde su llegada al conjunto crema, la ‘U’ no ha atravesado situaciones como las de Alianza Lima que incluso llevó a reiteradas sanciones a algunos integrantes de su plantel, aunque los temas administrativos son hechos por lo que el club no ha conseguido hallar estabilidad.

“Tratamos por todos los medios que lo exterior no influya, lógico que no estamos ajenos a lo que pasa este momento, pero no es una situación a la que le podamos buscar solución. Con el grupo hemos hablado y sabemos que debemos estar concentrados en lo deportivo. Esperamos que lo otro se pueda solucionar por el bien del club, los hinchas y todos”, señaló el técnico.

Tras vencer a Alianza Lima, Universitario de Deportes suma 13 unidades en la Liga 1 y en la próxima fecha juega como visitante ante Cantolao.