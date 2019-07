El ex jugador y técnico halagó a la nueva administración. | Fuente: Universitario de Deportes - Facebook

El ex jugador peruano Roberto Chale arremetió contra la administración de Carlos Moreno en Universitario de Deportes, la cual será sucedida por Solución y Desarrollo SAC de los hermanos Humberto y Raúl Leguía.

"Los que han salido son una desgracia. Han hecho una desgracia del equipo. Esperamos que con los Leguía se mejore todo. Eso es lo que quería decir porque estas personas son muy malas", aseguró el ex técnico de la 'U'.

Asimismo, el campeón de América en 1970 aseguró que la administración de Moreno no le paga desde hace dos años. "Criminalmente no me han pagado un sol hace dos años. Imaginen cómo estarán mis bolsillos", añadió Chale.

Universitario de Deportes cambiará de administración, luego que la SUNAT asumiera la presidencia de la Junta de Acreedores del club, donde se designó a la empresa Solución y Desarrollo SAC, de los hermanos Leguía, en la administración.