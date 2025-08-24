Últimas Noticias
El capitán a la banca: César Inga de titular por Aldo Corzo en cambio de última hora en Universitario

César Inga llegó este año a Universitario.
César Inga llegó este año a Universitario. | Fuente: Universitario
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

César Inga es la gran novedad en el once que apuesta Jorge Fossati para el Universitario vs Alianza Lima.

Jorge Fossati, entrenador de Universitario de Deportes, decidió realizar una serie de cambios de cara al difícil partido ante Alianza Lima, en una nueva edición del clásico del fútbol peruano válido por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025.

A poco del pitazo inicial, se confirmó que Aldo Corzo no será inicialista pese que es el capitán del equipo. El DT Fossati prefiere mantener a Inga como titular por el lado de la defensas tras su buena actuación ante Palmeiras en Brasil por la Copa Libertadores. En ese duelo se asoció en gran forma con Anderson Santamaría y Marías Di  Benedetto en la zaga central.

Así, Universitario arrancaría: Sebastián Britos; Inga, Anderson Santamaría, Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Floresy Alex Valera.

Esta variante se suma a la permanencia de Santamaría como titular en lugar del paraguayo Williams Riveros, que no jugó ante Palmeiras en Brasil.

El once de Alianza Lima

Alianza formaría con: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos.

Aldo Corzo será suplente en el clásico del fútbol peruano.
Aldo Corzo será suplente en el clásico del fútbol peruano. | Fuente: Universitario

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Alianza Lima en vivo al clásico del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el domingo 24 de agosto en el Estadio Monumental U Marathon. El recinto tiene una capacidad para 80 093 espectadores.

¿Dónde ver el Universitario vs Alianza Lima en vivo por TV y streaming?

El partido de Universitario ante Alianza será transmitido por Gol Perú, canales 14 y 714 HD de Movistar. RPP lo tiene en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Universitario de Deportes Alianza Lima Liga1 Fútbol Peruano

