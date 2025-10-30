Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

No es segura su continuidad: Diego Churín respondió si sigue o no en Universitario en la próxima temporada

Han sido cinco goles los de Churín con Universitario.
Han sido cinco goles los de Churín con Universitario. | Fuente: Club Universitario de Deportes
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

El delantero argentino Diego Churín conversó con la prensa paraguaya tras el título que ganó con Universitario.

Diego Churín alcanzó el éxito en Universitario. Y es que en su primer año con la camiseta crema es campeón de la Liga1 Te Apuesto, colaborando con 5 goles.

El contrato de Diego Churín vence a fin de año y, de momento, su futuro es incierto. Así lo comentó el mismo delantero en conversación con la prensa paraguaya. No hay conversaciones entre ambas partes para extender el vínculo con Universitario de Deportes.

"En este momento acabamos de ser campeones hace cuatro días y quedan algunas fechas. Hay fecha FIFA en el medio y mi contrato es hasta el 31 de diciembre. Si sigo acá o no, no lo sé. No me he sentado a conversar con nadie y volver a Paraguay sería mi segunda casa. Tengo amigos y mis cosas en Asunción. Se extraña mucho el país", le dijo Churín a Somos Versus.

En la 'U', Diego Churín usa el dorsal 15.
En la 'U', Diego Churín usa el dorsal 15. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Diego Churín, revulsivo en Universitario

Más adelante, se le consultó en relación al título que alcanzó con la indumentaria merengue. Fue suplente en el cuadro de Jorge Fossati.

"Un gran momento después de muchos años sin poder lograrlo (...) Fuimos de menos a más en todo momento y fuimos justos campeones. La 'U' hace cinco campeonatos cortos que es campeón y ni siquiera pueden (sus rivales) disputar ese playoff", indicó el exCerro Porteño.

Además, Diego Churín remarcó el apoyo de los hinchas de Universitario a lo largo de toda la temporada 2025.

"Estando en un grande, todo es especial y todo el mundo lo ve. De local nos hacemos muy fuertes y jugamos mínimo con 45 mil personas en los partidos. Es complejo también porque tienes altura y eso juega. Allí solo perdimos un partido y eso fue la diferencia", agregó.

Por último, añadió que "vamos a tratar de seguir corriendo detrás de la pelota. Acá con Jorge (Fossati) me recibí de la línea de 3 y me marcaron muchas cosas. Me agarró también el bichito de querer dirigir".

Te recomendamos

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Universitario de Deportes Diego Churín Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

RPP TV

En Vivo

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA