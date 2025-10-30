No es segura su continuidad: Diego Churín respondió si sigue o no en Universitario en la próxima temporada

Diego Churín alcanzó el éxito en Universitario. Y es que en su primer año con la camiseta crema es campeón de la Liga1 Te Apuesto, colaborando con 5 goles.

El contrato de Diego Churín vence a fin de año y, de momento, su futuro es incierto. Así lo comentó el mismo delantero en conversación con la prensa paraguaya. No hay conversaciones entre ambas partes para extender el vínculo con Universitario de Deportes.

"En este momento acabamos de ser campeones hace cuatro días y quedan algunas fechas. Hay fecha FIFA en el medio y mi contrato es hasta el 31 de diciembre. Si sigo acá o no, no lo sé. No me he sentado a conversar con nadie y volver a Paraguay sería mi segunda casa. Tengo amigos y mis cosas en Asunción. Se extraña mucho el país", le dijo Churín a Somos Versus.