¿Qué se dijo en el VAR sobre la expulsión de Gonzalo Plata con Flamengo ante Racing? [VIDEO]

Flamengo ya puede decir que es, otra vez, finalista de la Copa Libertadores. Y es que con el 0-0 que logró ante Racing Club en Avellaneda, será parte del partido clave en el mes de noviembre.

Sin embargo, Flamengo no la pasó nada bien a partir del minuto 55 en el Estadio El Cilindro. Resulta que uno de sus delanteros, el ecuatoriano Gonzalo Plata, fue expulsado de manera directa por una agresión al defensa Marcos Rojo. Hubo reclamos de sus compañeros, pero finalmente se fue a las duchas.

A raíz de ello es que Conmebol dio cuenta del audio VAR en lo que fue la expulsión del atacante de Flamengo. El que le mostró la cartulina roja fue el referí chileno Piero Maza.

"En el campo, un jugador de casaca roja y negra queda en el piso. Inmediatamente se acerca un jugador de casaca celeste y el jugador de casaca roja y negra golpea con los puños en los genitales del adversario, lo que configura conducta violenta", es lo que se dice como introducción.

Posteriormente, en el VAR es que se discute la acción del internacional con la Selección de Ecuador.

"Búscame todas las cámaras por favor. Espera que seguimos buscando. Danos tiempo (...) Lo levanta Rojo y le tira un manotazo. Lo va a parar el número 6 y le tira un golpe", es lo que se indica desde el VAR, en relación a la expulsión de Plata en Flamengo.

Flamengo espera rival en la final de la Libertadores

Tras derrotar en el global a Racing, Flamengo dice presente en lo que será la gran final programada para el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental U Marathon (Lima).

Su rival saldrá del vencedor entre LDU Quito y el Palmeiras. Hay que tener en cuenta que la ida quedó 3-0 a favor del conjunto ecuatoriano. Busca su cuarta Libertadores tras los éxitos alcanzados en 1981, 2019 y 2022.