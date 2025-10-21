Franco Velazco: "Yo me ratifico, el Alberto Gallardo no cuenta con las condiciones para albergar un partido"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El administrador de Universitario de Deportes, Franco Velazco, se refirió al próximo partido que sostendrán ante Sporting Cristal por el Torneo Clausura, reiterando su posición respecto a que los cremas son “perjudicados” al no poder realizarse el compromiso en el Estadio Alberto Gallardo, escenario donde los rimenses juegan en condición de local.

“Yo me ratifico en lo que dije, el estadio (Alberto) Gallardo no cuenta con las condiciones de seguridad para albergar un partido, razón por la cual nosotros estamos jugando tres partidos en seis días. En la reunión técnica nos informaron que no había infraestructura, que no había estadio disponible por parte de Cristal. Normalmente afectas al que hace las cosas bien, en este caso a la ‘U’. Nosotros por tener estadio, iluminación de primera generación, comodidades, incluso vamos a albergar la final de la Copa Libertadores, somos los perjudicados porque el otro no tiene la seguridad o infraestructura adecuada de no poder llevar el partido adelante”, dijo después de la victoria de Universitario ante Ayacucho FC.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Velazco sale al frente por Universitario

Franco Velazco recalcó que no le faltó el respeto a Sporting Cristal por referirse al Alberto Gallardo. El escenario para el duelo de estos equipos será el Estadio Nacional.

“Mi comentario ha sido a la infraestructura del estadio, en ningún momento me he referido a la institución o algún directivo. En la ‘U’ siempre vamos a respetar, al margen de que podamos discrepar con los directivos de los otros clubes, de parte de la ‘U’ siempre habrá una línea de respeto que no hay que cruzar y respetar las posiciones”, indicó.

Franco Velazco: "A mí no me van a callar, saldrá a hablar siempre para defender a Universitario" | Fuente: RPP

Se viene el Sporting Cristal vs. Universitario

Asimismo, el administrador de Universitario se pronunció sobre las críticas que recibió a partir de lo que manifestó sobre el recinto celeste, expresando que declarará todas las veces que considere en defensa de su club.

“Cuando hablen de la ‘U’, un directivo, sea de cualquier club, me corresponde a mí tener que salir adelante porque soy el administrador de Universitario de Deportes, la responsabilidad recae sobre mí en todas las categorías. Yo voy a salir a hablar las veces que me dé la gana para defender a Universitario, a mí no me van a venir a callar, ni van a pretender amedrentarme diciéndome qué tengo o no qué decir”, concluyó.

Universitario visitará a Sporting Cristal el jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional por el partido pendiente de la fecha 14 del Torneo Clausura, un duelo clave que puede acercar más a los cremas hacia el tricampeonato de la Liga1.