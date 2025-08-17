Últimas Noticias
Martín Pérez Guedes: "Vengo de un pueblo chiquito y su liga tiene mejores cámaras que las que mostró el VAR"

El volante de Universitario, Martín Pérez Guedes
El volante de Universitario, Martín Pérez Guedes | Fuente: Instagram
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Martín Pérez Guedes cree que están en contra de Universitario de Deportes tras el gol anulado a Alex Valera.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Martín Pérez Guedes, volante de Universitario de Deportes, mostró su frustración luego del empate 1-1 ante Sport Huancayo, partido en el cual le anularon un gol a Alex Valera tras revisión en el VAR, que determinó una posición adelantada del ecuatoriano José Carabalí en una acción previa.

"Estamos un poco molestos, el equipo hizo un esfuerzo enorme, venir a jugar a la altura es complicado. Hicimos buen partido en líneas generales. Uno siempre trata de hablar con respeto, pero vengo de un pueblo chiquito y su liga tiene mejores cámaras que las que mostró el VAR", señaló el mediocampista visiblemente molesto.

"La línea no está bien tirada, nos duele porque vinimos hasta acá, queremos ganar el Torneo Clausura, competir y estas cosas nos molestan", agregó a L1 MAX.

Cree que quieren perjudicar a Universitario 

A su vez, el mediocampista nacido en Argentina afirmó que "están en contra" de Universitario, vigente bicampeón nacional.

"Se hablan muchas cosas, no somos mucho de escuchar a las redes o la televisión, pero sí se siente que de alguna forma u otra están en contra de nosotros, pero eso nos fortalece como grupo, nos ayudan con ir con más ganas a lo que queda", culminó.

La jugada polémica del partido de Universitario
La jugada polémica del partido de Universitario. | Fuente: L1 Max

