Martín Pérez Guedes: "Vengo de un pueblo chiquito y su liga tiene mejores cámaras que las que mostró el VAR"

Martín Pérez Guedes, volante de Universitario de Deportes, mostró su frustración luego del empate 1-1 ante Sport Huancayo, partido en el cual le anularon un gol a Alex Valera tras revisión en el VAR, que determinó una posición adelantada del ecuatoriano José Carabalí en una acción previa.

"Estamos un poco molestos, el equipo hizo un esfuerzo enorme, venir a jugar a la altura es complicado. Hicimos buen partido en líneas generales. Uno siempre trata de hablar con respeto, pero vengo de un pueblo chiquito y su liga tiene mejores cámaras que las que mostró el VAR", señaló el mediocampista visiblemente molesto.

"La línea no está bien tirada, nos duele porque vinimos hasta acá, queremos ganar el Torneo Clausura, competir y estas cosas nos molestan", agregó a L1 MAX.

🎙 Martín Pérez Guedes: "Yo vengo de un pueblo chiquito y su liga tiene mejor cámaras que las que mostró el VAR"



"DESDE QUE ESTOY EN LA U, SE SIENTE QUE ESTÁN EN CONTRA DE NOSOTROS"



🎥 Nota de nuestro periodista @Gustavo_p4



📺 Conoce cómo ver… pic.twitter.com/pWtMy0Gr1v — L1MAX (@L1MAX_) August 17, 2025

Cree que quieren perjudicar a Universitario

A su vez, el mediocampista nacido en Argentina afirmó que "están en contra" de Universitario, vigente bicampeón nacional.

"Se hablan muchas cosas, no somos mucho de escuchar a las redes o la televisión, pero sí se siente que de alguna forma u otra están en contra de nosotros, pero eso nos fortalece como grupo, nos ayudan con ir con más ganas a lo que queda", culminó.