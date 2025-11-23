Por un desacuerdo con Joel Raffo: Horacio Calcaterra reveló la razón de su salida de Sporting Cristal

Horacio Calcaterra jugó por primera vez en Universitario en 2012. No logró el título, es así que llegó la oferta de Sporting Cristal y en la tienda celeste alcanzó el éxito en la Liga1 cuatro veces.
Luego, para sorpresa de propios y ajenos, Horacio Calcaterra volvió a Universitario de Deportes en el 2023 y ahora puede decir que es tricampeón con la camiseta crema. Tiene contrato con los merengues hasta el final de la próxima temporada, aunque no olvida lo que fue su salida del elenco del Rímac.
"En su momento me fui porque la realidad es que no llegué a un acuerdo con Joel (Raffo) porque ya había cedido un montón en las condiciones", dijo primero Calcaterra, al canal Conseñal TV, respecto al presidente de la 'SC'.