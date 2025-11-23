Por un desacuerdo con Joel Raffo: Horacio Calcaterra reveló la razón de su salida de Sporting Cristal

En la Liga1, Horacio Calcaterra también jugó en Unión Comercio. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Calcaterra se acuerda de Sporting Cristal

Después, el popular 'Calca' reveló cuáles eran sus demandas para firmar un nuevo vínculo con la tienda del Rímac en la liga peruana de primera división.

"Yo quería dos años y él me quería hacer, primero cuando arreglamos uno/uno y ya me estaba bajando. Hacía un esfuerzo económico para quedarme, así que dame dos (años). Uno me ofreció y de ahí era jugar el 70 % de los partidos, sino me bajaba como un 30 % más", declaró.

Por último, pero no menos importante, Horacio Calcaterra dio cuenta del primer contacto con Universitario para concretar su retorno al Monumental.

"A todo esto, Manuel Barreto me llama y me dice 'ahora sí'. Cristal me llamó recién como a la semana. Era capitán y todo. Lo llamé en la tarde a Joel y le dije que me iba a ir con todo el dolor", agregó.

No hay más fútbol para Horacio Calcaterra

Horacio Calcaterra y Universitario recién tendrán actividad en el 2026 ya que cerraron su partipación en la actual Liga1 Te Apuesto.

En Andahuaylas, la 'U' cayó 3-1 a manos de Los Chankas el último sábado. Así, los cremas perdieron el invicto en el Torneo Clausura y ahora el plantel goza de vacaciones hasta el inicio de la pretemporada.