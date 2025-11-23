Situación vital en Universitario: Rodrigo Ureña apunta que tiene temas puntuales que discutir con la 'U'

No pudo ser invicto en el Torneo Clausura 2025. Si bien Universitario es el tricampeón de la Liga1, el último sábado perdió 3-1 contra Los Chankas en Andahuaylas por la fecha 19 del campeonato.

En este partido, Universitario de Deportes no tuvo buenas sensaciones. El volante chileno Rodrigo Ureña fue titular y más allá de la caída, en conferencia de prensa habló de su situación contractual con la camiseta crema que dirige el entrenador Jorge Fossati.

"Yo tengo contrato vigente aún con el club por un año más y ya tendré que tener alguna reunión, sentarme a conversar no para saber si sigo o no", indicó en un primer momento el mediocampista Ureña.

La palabra de Ureña en Universitario

Luego, agregó que todo va puntualmente al tema de la sanción que recibió en el Clásico que se jugó en el Estadio Monumental esta temporada, el cual quedó igualado sin goles.

"Principalmente tengo cosas puntuales y temas que tocar como mi sanción que sufrí este año, de la que cual estoy todavía esperando explicaciones y por qué fue. No hay video y no hay absolutamente nada", agregó.

Más tarde, Rodrigo Ureña se mostró mortificado ya que la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le dio un castigo de seis fechas sin jugar.

"Me privaron de jugar un momento de tiempo. Entonces, yo como profesional lo único que me debo es a prepararme bien día a día, trabajar y alimentarme bien para cuando me toque jugar. Principalmente eso", mencionó el también exjugador de Deportes Tolima.

Lo que fue el Universitario contra Los Chankas

En lo que fue su último partido del año, Universitario tuvo una oncena titular conformada por Sebastián Britos, William Riveros, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, José Carabalí, Jairo Vélez, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Andy Polo; José Rivera y Edison Flores.

Por su parte, los 'guerreros' tuvieron a Hairo Camacho, David Gonzáles, Héctor González, Carlos Pimienta, Ayrthon Quintana, Jorge Palomino, Braian Rivero, Oshiro Takeuchi,Franco Torres, José Manzaneda y Pablo Bueno.