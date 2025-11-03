Aixa Vigil recibió pifias y abucheos de hinchas de Alianza Lima en partido de San Martín

La fecha 2 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 cerró con triunfos de Alianza Lima, Universitario de Deportes y San Martín, que venció por 3-1 a Rebaza Acosta en el Coliseo Miguel Grau, en el Callao. Este partido quedó marcado por un incómodo momento que sufrió Aixa Vigil.

Durante la transmisión del partido, se escucharon las pifias de una parte de la hinchada de Alianza Lima contra Aixa Vigil, que salió bicampeona con el cuadro íntimo antes de llegar al club santo.

Sin embargo, la también jugadora de la Selección Peruana no se amilanó y fue pieza clave en San Martín, que ganó este partido con parciales 25-11, 25-23, 26-28 y 25-23.

Aixa Vigil fue elegida como la MVP en el triunfo de San Martín, al igual que en la primera jornada de la Liga Peruana de Vóley.

Aixa Vigil dijo que quería volver a Alianza Lima

En julio pasado, Aixa Vigil se emocionó hasta las lágrimas respecto a su controvertida salida de Alianza Lima, bicampeón nacional y que disputará el próximo Mundial de Clubes.

La jugadora de San Martín señaló que los hinchas blanquiazules aún la quieren y que sabe que en el futuro volverá a Alianza Lima.

"Estoy muy agradecida, hay muchos hinchas que todavía me apoyan y que me dicen que me van a acompañar en el equipo que este. Ellos me quieren de vuelta y sé que en algún momento volveré a Alianza. Tuvimos triunfos importantes", señaló muy emocionada.

La deportista de 23 años no ocultó que le costará jugar en contra de Alianza en la Liga Peruana de Vóley.

"Sé que son hinchas, pero no lo sigo solo por mí, porque algunas compañeras han sido atacadas en las redes sociales. Pero somos deportistas y no merecemos trabajar en un solo lugar. Estoy agradecida con ellos, espero que sigan disfrutando el deporte y que me va a costar mucho tenerlos en contra", agregó Vigil a Latina.