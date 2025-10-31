Últimas Noticias
Un muerto y un herido tras violento enfrentamiento entre presuntos barristas en Villa María del Triunfo

Villa María del Triunfo: enfrentamientos entre vándalos deja una persona fallecida y otra herida
| Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Los vándalos vestían camisetas de Alianza Lima y Universitario de Deportes, por lo que se presume que eran barristas de estos clubes. Vecinos exigieron mayor seguridad ante los actos vandálicos registrados.

Lima
00:00 · 03:31

Un adolescente murió y otra persona resultó herida en un enfrentamiento entre presuntos barristas de Alianza Lima y Universitario de Deportes, en el distrito limeño de Villa María del Triunfo (VMT).

Según contaron los vecinos a RPP, un grupo de supuestos barristas de Alianza Lima realizaba una actividad, cuando llegaron otras personas, presuntos barristas de Universitario, lo que derivó en una violenta batalla campal.

"Ahí se decía 'dispara, dispara', mentando la madre. Y, entonces, ahí es donde le cayó (un balazo) al chibolito de 16 años, que quizás ya no aguantó, en el hospital. No podíamos controlar eso. Llamábamos a la Policía y nada. La Policía ha llegado ya cuando ellos se estaban yendo, después de lo sucedido", declaró una vecina.

En el lugar de los hechos, todavía quedan rastro de las piedras que fueron lanzadas, vidrios rotos, así como un mototaxi con daños visibles.

"Yo vivo arriba. La bulla me hartó y salí a ver. Lo que vi duró un cuarto de hora y, al último ya, vino el patrullero. [¿Escuchó que se tiraban piedras o balas?] Reventaban más cohetes. Es la primera vez que hemos visto eso", contó otra vecina.

Por lo tanto, los vecinos afirmaron sentirse atemorizados y exigieron a la Policía cumplir con realizar patrullajes.

Personal de Serenazgo llegó a la zona y efectivos policiales de la Comisaría PNP de Villa 
María del Triunfo comentaron a RPP que el crimen es investigado por personal del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Lima Sur.

