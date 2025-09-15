Pudo ir a Alianza Lima y no a Universitario: Jesús Castillo y la "oferta formal" desde La Victoria

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario mira a todos por encima. Y es que los cremas son los líderes de la tabla del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto con su victoria 2-1 sobre Melgar en Arequipa.

En ese partido, el volante Jesús Castillo -ante la suspensión de Rodrigo Ureña- fue titular en Universitario de Deportes. El mediocampista fue de los mejores en la cancha del Estadio Monumental de la UNSA y tras la victoria de visitante habló con 'Fútbol como cancha' sobre el desempeño suyo y de sus compañeros.

"Fue un lindo partido y con goles. Fue emotivo y el momento clave fue cuando nos hicieron el gol, supimos reaccionar. Cuando llegué al club sé que hay mucha entrega y dinámico. Me acoplé bien al grupo y me siento cada vez más cómodo. Esto es mérito de todo el equipo", dijo el jugador de Universitario a RPP.

La palabra de Jesús Castillo para Fútbol como cancha. | Fuente: RPP

Universitario y Jesús Castillo en la volante

Además, en otro momento del diálogo, respondió si es que se dio la chance de firmar por Alianza Lima antes de llegar a un acuerdo con el elenco crema.

"Creo que sí, que hubo una oferta formal. Yo sinceramente no la llegué a ver y conocía al profesor Fossati. Ya sabía lo que quería él fue el que me convenció para llegar", remarcó.

En tanto, indicó que estuvo abierto a todos los clubes para escuchar ofertas. No obstante, tuvo claro firmar contrato con Universitario.

"No tenía nada claro. Estaba dispuesto a escuchar todas las posibilidades y cuando el 'profe' me llamó, pues ahí me convenció. No (si es que hubo una llamada de la tienda celeste)", añadió.

Por último, respecto al mal momento de la Selección Peruana, indicó que "no nos fue tan bien en esta eliminatoria. Hicimos grandes partidos, pero no nos acompañaron los resultados. Fue eso. Además, el tema administrativo está de más hablarlo".



