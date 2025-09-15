Últimas Noticias
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 15 de agosto | (Nuestra Señora de los Dolores) - "Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo"
EP 1079 • 12:38
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Pudo ir a Alianza Lima y no a Universitario: Jesús Castillo y la "oferta formal" desde La Victoria

Jesús Castillo tiene contrato en Universitario hasta el año 2028.
Jesús Castillo tiene contrato en Universitario hasta el año 2028. | Fuente: Club Universitario de Deportes
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Jesús Castillo, volante de Universitario, en conversación con RPP dio cuenta de una propuesta blanquiazul.

Universitario mira a todos por encima. Y es que los cremas son los líderes de la tabla del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto con su victoria 2-1 sobre Melgar en Arequipa.

En ese partido, el volante Jesús Castillo -ante la suspensión de Rodrigo Ureña- fue titular en Universitario de Deportes. El mediocampista fue de los mejores en la cancha del Estadio Monumental de la UNSA y tras la victoria de visitante habló con 'Fútbol como cancha' sobre el desempeño suyo y de sus compañeros.

"Fue un lindo partido y con goles. Fue emotivo y el momento clave fue cuando nos hicieron el gol, supimos reaccionar. Cuando llegué al club sé que hay mucha entrega y dinámico. Me acoplé bien al grupo y me siento cada vez más cómodo. Esto es mérito de todo el equipo", dijo el jugador de Universitario a RPP.

La palabra de Jesús Castillo para Fútbol como cancha.
La palabra de Jesús Castillo para Fútbol como cancha. | Fuente: RPP

Universitario y Jesús Castillo en la volante

Además, en otro momento del diálogo, respondió si es que se dio la chance de firmar por Alianza Lima antes de llegar a un acuerdo con el elenco crema.

"Creo que sí, que hubo una oferta formal. Yo sinceramente no la llegué a ver y conocía al profesor Fossati. Ya sabía lo que quería él fue el que me convenció para llegar", remarcó.

En tanto, indicó que estuvo abierto a todos los clubes para escuchar ofertas. No obstante, tuvo claro firmar contrato con Universitario.

"No tenía nada claro. Estaba dispuesto a escuchar todas las posibilidades y cuando el 'profe' me llamó, pues ahí me convenció. No (si es que hubo una llamada de la tienda celeste)", añadió.

Por último, respecto al mal momento de la Selección Peruana, indicó que "no nos fue tan bien en esta eliminatoria. Hicimos grandes partidos, pero no nos acompañaron los resultados. Fue eso. Además, el tema administrativo está de más hablarlo".

Descentralizado
00:00 · 00:47

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

 EquiposPJGEPGFGCDGPuntos
1Universitario8530135+818
2Cusco FC6510103+716
3Deportivo Garcilaso8440137+616
4Sporting Cristal7421155+1014
5Alianza Lima8332109+112
6Los Chankas74031114-312
7Cienciano7322105+511
8Alianza Universidad8314913-410
9Sport Huancayo82331112-19
10Juan Pablo II723278-19
11FBC Melgar8233810-29
12Comerciantes Unidos7223810-28
13Atlético Grau7214911-27
14Ayacucho FC721469-37
15ADT7214511-67
16Alianza Atlético61323306
17Sport Boys8116210-84
18UTC602449-52

Universitario de Deportes Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Jesús Castillo

