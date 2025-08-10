"Quedé insatisfecho": Jorge Fossati admitió errores de Universitario antes de enfrentar a Palmeiras

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes venció 1-0 a Sport Boys en el estadio Monumental de Ate. Con este triunfo, el equipo crema escaló a la primera posición del Torneo Clausura 2025 después del solitario gol de Jairo Concha.

Más allá del resultado, en el bicampeón peruano quedaron con un sinsabor. Y es que el entrenador Jorge Fossati fue autocrítico y reconoció que su equipo quedó en deuda en relación a la efectividad de cara al arco contrario.

"Si en algo me quedo totalmente insatisfecho es que no convertimos en un porcentaje medianamente normal de acuerdo a las situaciones que creamos. Eso te va generando inclusive inconscientemente al propio jugador 'vamos y erramos', bueno... Acá no podemos tener un error porque es una historia vieja del fútbol. Goles que se erran en un lado, te embocan en el otro", dijo en conferencia de prensa.

Fossati, además, recordó que tras un error en salida de Williams Riveros, Sport Boys estuvo cerca de anotar en la portería de Sebastián Britos.

"Se equivoca una vez el 'paragua' (Williams Riveros) en el primer tiempo, y lo hace porque ninguna camiseta le hace pensar que hay rivales. Entonces sale jugando con una pelota que pudo haber restado y punto. Te pasa un error de esos y lo puedes pagar carísimo cuando tuviste muchas ocasiones. Errores siempre hay, pero no gruesos", culminó.

Universitario se alistará para recibir a Palmeiras el jueves 14 de agosto, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Golazo de Jairo Concha para el 1-0 de Universitario ante Sport Boys. | Fuente: Universitario

¿Cuándo volverá a jugar Universitario por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025?

El partido entre Universitario vs Sport Huancayo se disputará este domingo, 17 de agosto, en el Estadio IPD en Huancayo. El recinto tiene capacidad para 20.000 espectadores.

¿Qué canales transmiten el Sport Huancayo vs Universitario EN VIVO?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1 MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

RPP transmitirá el Sport Huancayo vs. Universitario a través de los 89.7 FM, 730 AM, sus diversas señales a nivel nacional y también mediante Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.