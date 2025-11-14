Franco Velazco desmintió mala relación con Jorge Fossati y anunció el futuro del DT uruguayo

Franco Velazco, administración de Universitario de Deportes, mostró su molestia después de la aparición de informaciones que indican que tiene una mala relación con el entrenador uruguayo Jorge Fossati, que tras el tricampeonato no confirmó su permanencia en el cuadro crema.

"Lamento este tipo de declaraciones, son trascendidos que no tienen ningún tipo de fundamento", señaló Velazco, que es el principal directivo de la 'U' luego de la salida de Jean Ferrari.

"En lugar de estar hablando del último tramo del campeonato, de los equipos que aún tienen aspiraciones en la Sudamericana, Perú 1, Perú 2 y Perú 3, están preocupado en inventarse historias con la 'U'", agregó.

Velazco, además, sostuvo que Fossati sigue firme en Universitario en medio del interés de clubes mexicanos por el exentrenador de la Selección Peruana.

"Nosotros en el club tenemos un principio de unidad, de familia que ha sido una de las columnas y sostén principal para lograr estos objetivos, tanto para disfrutar los buenos momentos o superar malos momentos desde el comienzo de este proceso de recuperación que inició en 2021", apuntó.

"Estos comentarios de malas relaciones, son comentarios tendenciosos, buscan generar desunión. Buscan desestabilizar esta unión entre jugadores, comando técnico, trabajadores y la hinchada", culminó.

