¿Jorge Fossati se va de Universitario? Lo que se sabe sobre la situación del entrenador

Universitario de Deportes logró por segunda vez en su historia un tricampeonato nacional, siendo en esta ocasión un protagonista estelar Jorge Fossati. El uruguayo estuvo al mando en la obtención de la Liga1 2023 y la Liga1 2025, además de impulsar el sistema táctico que ha identificado a los cremas en los últimos tres años.

Jorge Fossati tiene un año más de contrato con Universitario, no obstante, esto no es una garantía total de que seguirá al frente del equipo.

El caso Fossati en Universitario

El plantel trabaja para afrontar el sábado, 22 de noviembre, su último partido de la temporada visitando a Los Chankas en Andahuaylas. El club, además, ya piensa en el curso siguiente y tiene comunicación fluida con el estratega por la planificación del 2026.

La existencia del contrato, sin embargo, no impide que pueda terminar la estadía del DT en la ‘U’, ya que su vínculo cuenta con una cláusula de salida que puede ser pagada por otra parte interesada o desde el mismo lado del técnico.

Según pudo conocer RPP, Jorge Fossati aguarda sostener una reunión con la directiva respecto a su futuro. El uruguayo maneja propuestas del extranjero, pero su prioridad es seguir en la institución para buscar el tetracampeonato y afrontar la Copa Libertadores 2026.

Fossati espera obtener una mejora salarial para su comando técnico tras los objetivos cumplidos en la temporada y el encuentro se concretará en los próximos días cuando se reintegre el administrador Franco Velazco, quien por un tema de salud no ha acudido al club en los últimos días.

La postura de Universitario con Fossati

En Universitario, como lo señalado anteriormente, tienen la idea de seguir con Jorge Fossati y su comando técnico para el próximo año. Así, el club está abierto al diálogo con la representación del DT si se plantea formalmente una mejora de su contrato.

No obstante, si Fossati busca salir frente a la aparición de ofertas en el extranjero, Universitario no pondrá trabas para la decisión del uruguayo.

Desde su llegada a la ‘U’ en el transcurso del 2023, con Jorge Fossati los cremas se consagraron en el Clausura de ese año, el Apertura 2025 y el Clausura 2025. Además de dos de los títulos nacionales del tricampeonato, también superaron la fase de grupos de la Copa Libertadores.