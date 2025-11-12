¿Se va de Universitario? Jorge Fossati en la mira del Necaxa y Pumas, señalan desde México

A pesar de tener contrato vigente, el futuro de Jorge Fossati podría estar lejos de Universitario de Deportes en 2026. En medio de los festejos por el tricampeonato en la Liga1, el mismo entrenador uruguayo no confirmó de plano su permanencia, dejando así una gran interrogante.

Es más, el propio Aldo Corzo reveló que entre los mismos jugadores se encuentran pendientes sobre la continuidad de Fossati, que ya es considerado uno de los mejores entrenadores en la historia de la 'U' por los últimos éxitos deportivos. La duda existe.

A ello, se suma que desde la prensa mexicana colocan el nombre de Fossati como una gran opción para llegar al Necaxa, que sería el reemplazo del argentino Fernando Gago.

De acuerdo a la información señalada por el periodista Gerardo González, Fossati estaría cerca de ponerse el buzo de Necaxa. Aunque no sería el único club que estaría detrás de sus servicios, ya que incluye a los Pumas, que aún es dueño de la carta pas de Piero Quispe.

"Jorge Fossati aparece como una de las principales opciones para dirigir al Necaxa, en sustitución de Fernando Gago. El tricampeón del futbol peruano también figura en la carpeta de Pumas, en caso de que el proyecto encabezado por Efraín Juárez no prospere en el futuro", apuntó.

¿Qué dijo Fossati sobre su futuro en Universitario?

A pesar de los éxitos en el tricampeonato peruano, Fossati no asegura su presencia en Universitario y destacó que también aguardará los planes para el 2026.

Por último, aseguró que la decisión no dependerá del vínculo firmado: “Yo quedarme porque tengo contrato, no, no lo hago en ningún lado. Así que me parece que cuando llegue el momento habrá que pensar. Y ellos decidir qué es lo que quieren para el club y nosotros para nuestro futuro”, concluyó.