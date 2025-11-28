Nuevo vínculo: Jorge Fossati apuntó que está "a nada" de firmar un nuevo contrato con Universitario para el 2026

Jorge Fossati y su continuidad en Universitario de cara al 2026. Si bien es nuevamente campeón como técnico crema, el entrenador ha manifestado que tiene que resolver unos temas con la nueva administración que encabeza Franco Velazco.

En relación a ello es que RPP conversó con Jorge Fossati en la sede de Campo Mar U. El DT charrúa manifestó que tiene toda la disposición para continuar en Universitario de Deportes hacia la Liga1 Te Apuesto 2026 y fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

"Dios quiera. Estamos por ese camino y con esas ganas. Para eso nos hemos reunido porque todos queremos al mejor Universitario. Si Dios quiere, todo se va a encaminar para ponernos de acuerdo con la nueva administración", indicó Fossati.

Se espera la continuidad de Fossati en Universitario

Después, dio cuenta de cómo es que se siente al ser el actual DT del tricampeón del fútbol peruano de primera división.

"Estoy feliz aquí y mi familia también. No es solamente porque se gana. Ojalá que todo cuadre para que sigamos juntos y con el nuevo Director de Fútbol", dijo el uruguayo.

Más adelante, a Jorge Fossati se le preguntó sobre qué es lo que resta para que se ponga de acuerdo al 100 % con la directiva de Universitario. Habrá un nuevo vínculo entre ambas partes.

"Falta prácticamente nada. Es lo que a mí me parece. Que tenemos que firmar un nuevo contrato porque el vigente está firmado con otra administración. Eso es lo que falta", apuntó el director técnico con pasado en las selecciones de Perú, Uruguay y Qatar.

Lo que Fossati con anterioridad

Previo a estas palabras, Jorge Fossati había revelado respecto a las reuniones que iba a sostener con la directiva de Universitario.

"Yo dije que cuando terminara el campeonato, nos íbamos a reunir. Lo repetí unas 14 veces cuando me preguntaron y no sé por qué ponen en mi boca cosas que no dije", sostuvo en su momento.