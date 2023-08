Jorge Fossati se volvió a quejar del VAR tras empate de Universitario: "Nadie nos va hacer bajar los brazos"

Universitario de Deportes no solo perdió la oportunidad de reencontrarse con el triunfo, sino que dejó escapar la chance de igualar en puntaje a Sporting Cristal en el liderato del Torneo Clausura, que aún tiene como puntero al cuadro celeste que descansó en esta fecha.

El entrenador Jorge Fossati señaló que previo al penal sancionado a favor de Atlético Grau se tuvo que sancionar una falta contra el volante chileno Rodrigo Ureña.

"Que no sea vea la falta a Ureña antes de la sanción del penal. Si yo donde estoy la veo, con una cámara con zoom... Nadie nos va hacer bajar los brazos, lo vamos a pelear hasta el final y después que cada uno saque sus conclusiones", señaló en conferencia de prensa.

En otro momento, Fossati reconoció que su objetivo era el triunfo. Además se quejó por jugar a la 1 de la tarde en Piura.

"El resultado no es lo que fuimos a buscar, fuimos con toda la voluntad de traernos el triunfo. Evidentemente jugar a estar hora es anorma, contra indicado por la ciencia y no por Fossati ni por Juan Pérez", sostuvo.

El VAR en la mira de Fossati

"Por supuesto no es lo que veníamos a buscar a pesar de esas dificultades que dije previamente. Nosotros nos queríamos llevar la victoria, pero bueno después pasaron cosas durante el partido que empeoraron aún más la situación. Yo diría una vez más, es recurrente, pero no me voy a extender porque no gano nada con eso", señaló Fossati evidentemente molesto por el accionar del arbitraje.

Pese a ello, Fossati aún confía que Universitario pueda ganar el Torneo Clausura, que le permitirá luchar por el título nacional.

"A fin de año me voy a dedicar, tenemos el compromiso con los jugadores, de dar el máximo de dar el cada uno de nosotros para llevar a Universitario lo más arriba posible. Somos conscientes y humildes para saber que no todo depende de nosotros. Sabemos como es el arbitraje hoy, son como siete árbitros y no todo depende de las decisiones de los árbitros. El VAR está puesto para minimizar los errores, pero cuidado, siempre lo he dicho, el VAR no es tecnología aplicada al fútbol, el VAR es tecnología aplicada por hombre al fútbol", concluyó.

Universitario sumó 22 puntos y se ubica a dos del líder Sporting Cristal. El próximo partido del cuadro crema será ante Deportivo Municipal el domingo 10 de septiembre.

