Pivoteo de Valera y gol de Di Benedetto: el 'Tano' marcó la igualdad de Universitario frente a ADT [VIDEO]

Partido trascendental en la altura. Universitario jugó contra ADT en Tarma en el partido más importante de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Si bien al término del primer tiempo Universitario de Deportes caía por un autogol de Anderson Santamaría, en la segunda mitad los cremas alcanzaron al igualdad en el marcador. Esta llegó gracias al defensa argentino Matías Di Benedetto.

Fue a los 57 minutos que Andy Polo ejecutó un tiro de esquina en Universitario desde el sector derecho y el balón fue hacia el lado de Alex Valera, quien se elevó y pivoteó ganándole a un jugador rival.

Matías Di Benedetto no falló en el área de ADT. | Fuente: L1 Max

Matías Di Benedetto anotó para Universitario

La pelota le cayó de inmediato al popular 'Tano', quien tan solo tuvo que empujar el esférico para que la 'U' celebre en condición de visitante.

Se debe recordar que tras este cotejo, a los merengues le quedarán dos partidos en la Liga 1 2025: ante Deportivo Garcilaso y Los Chankas.

Para este duelo, Universitario tuvo una oncena titular conformada por Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, José Carabalí, Andy Polo; José Rivera y Alex Valera.

En tanto, el Vendaval Celeste salió con Eder Hermoza; John Narvaez, Jhair Soto, Gu Rum, Choi, Fernando Bersano; Carlos Cabello, Ángel Pérez, Ademar Robles, Gerson Barreto; Joao Rojas y Mauro da Luz.