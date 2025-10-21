Percy Olivares arremetió contra Franco Velazco: "En Universitario hay dos que renunciaron a la selección por cobardes"

El exjugador de la Selección Peruana y Sporting Cristal le respondió al administrador de Universitario a través de un video.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Percy Olivares, exjugador de Sporting Cristal, no dudó en responder a Franco Velazco, administrador de Universitario, que criticó la infraestructura del estadio Alberto Gallardo.

A través de un video, Olivares hizo hincapié que Velazco le faltó el respeto a Cristal con sus declaraciones. Por ello, aseguró que dos jugadores de Universitario renunciaron a la Selección Peruana.

“Así está nuestro fútbol. El presidente de Universitario habla con total falta de respeto de Sporting Cristal. Paso por aquí señor Velazco para decirle lo siguiente, a ver si deja de inflar un poco el pecho: en la institución de ustedes tienen a dos futbolistas que renunciaron a la selección supuestamente por problemas personales, y los que estamos en este mundo del fútbol sabemos perfectamente que renunciaron solamente por cobardes, porque no quisieron estar con los compañeros”, señaló en un video personal.

“Esa sí es una mancha horrible en una institución y nosotros en Sporting Cristal no jactamos de cosas como estas, de no haber hecho nunca eso. Espero que le sirva, señor Velazco”, concluyó Olivares, que es considerado uno de los mejores laterales de la bicolor en las últimas décadas.

¿Qué dijo Velazco sobre Cristal?

Franco Velazco recalcó que no le faltó el respeto a Sporting Cristal por referirse al Alberto Gallardo. El escenario para el duelo de estos equipos será el Estadio Nacional.

“Mi comentario ha sido a la infraestructura del estadio, en ningún momento me he referido a la institución o algún directivo. En la ‘U’ siempre vamos a respetar, al margen de que podamos discrepar con los directivos de los otros clubes, de parte de la ‘U’ siempre habrá una línea de respeto que no hay que cruzar y respetar las posiciones”, indicó.

“Yo me ratifico en lo que dije, el estadio (Alberto) Gallardo no cuenta con las condiciones de seguridad para albergar un partido, razón por la cual nosotros estamos jugando tres partidos en seis días. En la reunión técnica nos informaron que no había infraestructura, que no había estadio disponible por parte de Cristal. Normalmente afectas al que hace las cosas bien, en este caso a la ‘U’. Nosotros por tener estadio, iluminación de primera generación, comodidades, incluso vamos a albergar la final de la Copa Libertadores, somos los perjudicados porque el otro no tiene la seguridad o infraestructura adecuada de no poder llevar el partido adelante”, dijo después de la victoria de Universitario ante Ayacucho FC.

¿Cuándo y dónde juegan Cristal y Universitario en vivo por el Torneo Clausura 2025?



El partido entre Cristal vs Universitario se disputará este jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional. El recinto tiene capacidad para 45 000 espectadores.

¿Dónde ver el Cristal vs Universitario en vivo por TV y streaming?



El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1 MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.