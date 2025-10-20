Gianluca Lapadula reveló que recibió llamadas de Universitario y Alianza Lima: ¿respondió a los 'compadres'?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Volvió con gol. Tras una lesión que lo apartó de las canchas por varias semanas, Gianluca Lapadula regresó al primer equipo del Spezia en la Serie B de Italia, buscando el ascenso a primera hacia la temporada 2026-27.

Si bien Gianluca Lapadula actualmente se desempeña en el fútbol del Viejo Continente, ha sido pretendido por los tres clubes más grandes de la Liga1. Así lo dio cuenta el también exdelantero del AC Milan y Pescara en conversación con Jefferson Farfán y Roberto Guizazola.

"Me han llamado varios clubes como Alianza, la 'U' (Universitario de Deportes) y Sporting Cristal, pero en este momento estoy enfocado con mi equipo el Spezia. Vamos a ver lo que pasa. Tengo cariño hacia el Perú; eso sin duda", indicó Lapadula a Enfocados.

Gianluca Lapadula tiene pasado en el AC Milan y Benevento. | Fuente: EFE

Gianluca Lapadula, en la mira de la Liga1

Además, comentó que -por el momento- no tiene planeado ser parte de la primera división del fútbol peruano, pues aún tiene vínculo con su actual conjunto.

"Estoy contento porque he regresado con el equipo tras una lesión al tobillo. No estamos en un buen momento con los resultados, aunque a mis compañeros los veo bien. Tengo un año más de contrato", remarcó.

Más adelante, Gianluca Lapadula respondió si es que conoce a Manuel Barreto, entrenador interino de la Selección Peruana y quien también es el Jefe de la Unidad Técnica de Menores en la Federación Peuana de Fútbol (FPF).

"Lo conocí hace dos años y me pareció muy buena gente. Hay que arrancar bien este nuevo proceso y deseo lo mejor", agregó el popular 'Bambino'.

El momento de Gianluca Lapadula en Spezia

El pasado sábado, Gianluca Lapadula fue titular en el partido donde Spezia perdió 1-2 en condición de local contra Cesena, por una nueva jornada de la Serie B.

'Lapagol', en este duelo, anotó la ventaja para su conjunto tan solo a los cuatro minutos del primer tiempo. Su equipo es último con solo tres puntos.