Tras agónica victoria de Universitario: Jorge Fossati ya calienta el partidazo contra Cusco FC

Universitario volvió a ganar y ahora le pone la mira a Cusco FC. Jorge Fossati habló de su próximo rival en el Monumental.
La victoria fue merengue. Universitario le ganó de manera agónica 2-1 el último sábado a UTC en Trujillo, con lo que tomó de manera temporal la punta de la tabla de posiciones en el Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.
Si bien ahora Universitario de Deportes se metió en la cima, en la próxima jornada se le viene un más que duro rival como es Cusco FC, el cual este lunes recibe a ADT y que si gana volverá a ser el líder. En relación a verse las caras ante el club dorado, el entrenador Jorge Fossati respondió y reconoció la dificultad de su próximo cotejo.
"De Cusco nos vamos a enfocar desde mañana porque es nuestro próximo rival. Claro está, los números lo dicen, está haciendo una gran campaña, como otros. Pelean mucho por las primeras posiciones y Cusco es uno de ellos", declaró el DT de Universitario.
¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.
Lo que fue el Universitario ante UTC
Posteriormente, el entrenador crema manifestó en relación al gol que le anotó la tienda de UTC en el Estadio Mansiche.
"Me parecía que ese shock (gol) nos movió demasiado y no íbamos con la claridad que teníamos antes. Oportunidades sobraron y el rival, creo que antes del gol, pateó solo una vez al arco", remarcó.
Por último, el técnico de Universitario lamentó que su elenco no haya concretado la mayoría de acciones que tuvo sobre la portería del popular 'Gavilán'.
"Muy poca concresión por distintos motivos. Hay una vieja frase: goles que se erran, los puedes pagar caro. Nuestro equipo lo sintió demasiado psicológicamente, pero siguieron buscando. Por eso apelamos a un fútbol que no es en el que creemos", agregó Fossati.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 EN VIVO
|Equipos
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Puntos
|1
|Universitario
|9
|6
|3
|0
|15
|6
|+9
|21
|2
|Cusco FC
|7
|6
|1
|0
|11
|3
|+8
|19
|3
|Deportivo Garcilaso
|9
|4
|5
|0
|14
|8
|+6
|17
|4
|Sporting Cristal
|7
|4
|3
|1
|15
|5
|+10
|15
|5
|Cienciano
|8
|3
|3
|2
|12
|7
|+5
|12
|6
|Alianza Lima
|8
|3
|3
|2
|10
|9
|+1
|12
|7
|Los Chankas
|7
|4
|0
|3
|11
|14
|-3
|12
|8
|Comerciantes Unidos
|8
|3
|2
|3
|10
|10
|0
|11
|9
|Atlético Grau
|8
|3
|1
|4
|11
|11
|0
|10
|10
|FBC Melgar
|9
|2
|4
|3
|9
|11
|-2
|10
|11
|ADT
|8
|3
|1
|4
|9
|13
|-4
|10
|12
|Alianza Universidad
|9
|3
|1
|5
|9
|15
|-6
|10
|13
|Juan Pablo II
|7
|2
|3
|2
|7
|8
|-1
|9
|14
|Sport Huancayo
|9
|2
|3
|4
|11
|14
|-3
|9
|15
|Alianza Atlético
|7
|1
|4
|2
|3
|3
|0
|7
|16
|Ayacucho FC
|8
|2
|1
|5
|6
|10
|-4
|7
|17
|Sport Boys
|9
|1
|2
|6
|4
|12
|-8
|5
|18
|UTC
|7
|0
|2
|5
|5
|12
|-7
|2