Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Tras agónica victoria de Universitario: Jorge Fossati ya calienta el partidazo contra Cusco FC

Fossati dirige su segunda etapa como DT de Universitario.
Fossati dirige su segunda etapa como DT de Universitario. | Fuente: Club Universitario de Deportes
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Universitario volvió a ganar y ahora le pone la mira a Cusco FC. Jorge Fossati habló de su próximo rival en el Monumental.

La victoria fue merengue. Universitario le ganó de manera agónica 2-1 el último sábado a UTC en Trujillo, con lo que tomó de manera temporal la punta de la tabla de posiciones en el Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Si bien ahora Universitario de Deportes se metió en la cima, en la próxima jornada se le viene un más que duro rival como es Cusco FC, el cual este lunes recibe a ADT y que si gana volverá a ser el líder. En relación a verse las caras ante el club dorado, el entrenador Jorge Fossati respondió y reconoció la dificultad de su próximo cotejo.

"De Cusco nos vamos a enfocar desde mañana porque es nuestro próximo rival. Claro está, los números lo dicen, está haciendo una gran campaña, como otros. Pelean mucho por las primeras posiciones y Cusco es uno de ellos", declaró el DT de Universitario.

Lo que fue el Universitario ante UTC

Posteriormente, el entrenador crema manifestó en relación al gol que le anotó la tienda de UTC en el Estadio Mansiche.

"Me parecía que ese shock (gol) nos movió demasiado y no íbamos con la claridad que teníamos antes. Oportunidades sobraron y el rival, creo que antes del gol, pateó solo una vez al arco", remarcó.

Por último, el técnico de Universitario lamentó que su elenco no haya concretado la mayoría de acciones que tuvo sobre la portería del popular 'Gavilán'.

"Muy poca concresión por distintos motivos. Hay una vieja frase: goles que se erran, los puedes pagar caro. Nuestro equipo lo sintió demasiado psicológicamente, pero siguieron buscando. Por eso apelamos a un fútbol que no es en el que creemos", agregó Fossati.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 EN VIVO

 EquiposPJGEPGFGCDGPuntos
1Universitario9630156+921
2Cusco FC7610113+819
3Deportivo Garcilaso9450148+617
4Sporting Cristal7431155+1015
5Cienciano8332127+512
6Alianza Lima8332109+112
7Los Chankas74031114-312
8Comerciantes Unidos83231010011
9Atlético Grau83141111010
10FBC Melgar9243911-210
11ADT8314913-410
12Alianza Universidad9315915-610
13Juan Pablo II723278-19
14Sport Huancayo92341114-39
15Alianza Atlético71423307
16Ayacucho FC8215610-47
17Sport Boys9126412-85
18UTC7025512-72

Tags
Jorge Fossati Universitario de Deportes Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

