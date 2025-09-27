Jorge Fossati : "Este partido no definía nada, pero el ganarlo era un gran paso que dábamos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes sigue firme su carrera de ganar el Torneo Clausura 2025 y este sábado venció por 3-2 a Cusco FC. Aunque el cuadro crema tuvo el control del juego, se complicó con los goles de Facundo Callejo y Juan Tévez.

En conferencia de prensa, el entrenador Jorge Fossati se mostró satisfecho de superar a un rival directo rumbo al tricampeonato nacional.

“Este partido lo tomamos como todos, como el partido más importante del año. Esa es nuestra mentalidad y no lo vamos a cambiar, pero no podía dejar de mencionar que esto tenía el plus especial de que jugamos contra uno de los rivales directos. Este partido no definía nada, pero sí el ganarlo era un gran paso que dábamos precisamente por ser un rival directo", sostuvo.

"Sobre todas las cosas, nuevamente la alegría de disfrutar de la victoria pasa, porque creo que el equipo demuestra partido a partido lo fuerte que está en todas sus líneas. Me parece que es difícil explicar el score final. Los méritos de Universitario son, a mi gusto, inobjetables. Hicieron un gran partido los muchachos y por eso es mi satisfacción”, comentó Fossati.

Con este resultado, la 'U' llega a 24 puntos, a cinco de Cusco FC que cuenta con un partido menos.

¡MÁS LIDERES QUE NUNCA! Jorge Fossati 🧠, entrenador de @Universitario 🟠: “Este partido lo tomamos como todos: como el más importante del año. Esa es nuestra mentalidad y no la vamos a cambiar. El equipo demuestra lo fuerte que está en todas sus líneas”. #TorneoClausuraXGOLPERU pic.twitter.com/mZIeoKEBUF — GOLPERU (@GOLPERUoficial) September 28, 2025

Fossati y el penal de Matías Di Benedetto

Jorge Fossati dejó entrever que el árbitro del partido pudo cobrar como penal un empujón a Williams Riveros, tal como lo hizo con una acción de Matías Di Benedetto en el área que acabó en gol de Juan Tévez.

"No vi el video todavía. Lo del penal sancionado a Matías (Di Benedetto), estoy muy limpio de alguien que me estorbara la visión. Yo veo con claridad que hay un toque de Matías y el VAR más que nada entendió... lo habrá hecho ver un ángulo que el árbitro no vio", declaró.

"No discuto si fue o no fue penal. Si vamos a un reglamento puro y duro y es considerado carga ilícita, solo me gustaría que viéramos no solo en este partido. La marca a hombre se presta para empujones y no sé si lo tomen como que es normal y se puede, porque por partido hay más de uno, seguro. Hoy hay uno clarísimo a Williams Riveros y me someto a todas las cámaras. Miren desde donde quieran y van a ver que es bastante más que aquello (penal de Di Benedetto)", culminó.