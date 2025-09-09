Universitario le responde a Sport Boys: "Por eso están donde están, venden humo a sus hinchas"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A inicios del mes de agosto, Universitario le ganó 1-0 a Sport Boys por el Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto, pero del resultado se habló poco por la dura falta de parte de Matías Di Benedetto a Erick Gonzáles.

Debido a la infracción, Gonzáles resultó con un esguince de tobillo lateral y ligamento colateral interno de rodilla izquierda. En Sport Boys comentaron -vía comunicado- que Di Benedetto tuvo un "ingreso desleal" y por ello es que en Universitario de Deportes no se quedaron de brazos cruzados.

"Nos da derecho, al referirse a un jugador nuestro, de opinar. Creo que debe preocuparse más en su situación deportiva que en Universitario. No creo que las palabras en el comunicado respecto a un partido de hace más de un mes sean saludables", dijo el administrador Franco Velazco en conferencia de prensa, en medio de la presentación de sus nuevos fichajes en el equipo de vóley.

Universitario derrotó a Sport Boy con un gol de Jairo Concha. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Universitario defiende a Matías Di Benedetto

Posteriormente, el dirigente crema criticó duramente el lenguaje utilizado por la entidad del puerto del Callao.

"La terminología que ellos usan de jugadas desleales denotan la falta de pericia y conocimiento que tiene su administración. Por eso están donde están", agregó.

Finalmente, el directivo de Universitario dio por terminado el tema con Sport Boys y añadió que en el bicampeón de la liga peruana de primera división se centrarán en sus respectivos asuntos.

"Si conocieran que ese tipo de jugadas son fortuitas y que entre jugadores hay respeto y códigos, que es cuidar la integridad física, claramente lo que hacen venderle humo a sus hinchas y maquillar la campaña que hacen. Ese tema lo demos por zanjado y nos preocupamos en nuestro club.

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025

Viernes 12 de septiembre

1:00 p.m. | UTC vs. Ayacucho FC (Estadio Germán Contreras Jara)

3:15 p.m. | Sport Huancayo vs. Los Chankas (Estadio IPD)

Sábado 13 de septiembre

1:00 p.m. | Sport Boys vs. Comerciantes Unidos (Estadio Miguel Grau)

3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Juan Pablo II (Estadio Campeones del 36)

7:00 p.m. | Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso (Estadio Alejandro Villanueva)

Domingo 14 de septiembre

12:30 p.m. | Alianza Universidad vs. Cienciano - Estadio Heraclio Tapia

3:00 p.m. | FBC Melgar vs. Universitario - Estadio Monumental UNSA

5:30 p.m. | Cusco FC vs. Sporting Cristal - Estadio Garcilaso de la Vega