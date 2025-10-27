"Sigan llorando": prensa chilena destaca emoción de Rodrigo Ureña por el tricampeonato de Universitario

Rodrigo Ureña celebró a lo grande el tricampeonato con Universitario de Deportes tras el triunfo ante ADT. El mediocampista chileno se emocionó hasta las lágrimas y dio polémicas declaraciones, ya que aseguró que el triunfo del cuadro crema fue cuestionado por más de un rival.

La prensa chilena hizo eco al nuevo logro de Ureña, que fue convocado por primera vez a la 'La Roja' en 2025.

Red Gol informó el buen momento deportivo de Ureña con una nota titulada así: "Sigan llorando": ama a U de Chile, acusó racismo por ser chileno y grita campeón en Sudamérica".

La publicación tambipén dio a conocer que "Tras vivir una pesadilla en el equipo, uno que sonó de vuelta en la U y pidieron en la Roja tuvo su esperada revancha".

El "desahogo" de Rodrigo Ureña

ADN de Chile, por su parte, se enfocó en los sentimientos encontrados de la celebración de Ureña, que no aseguró su continuidad en la 'U' para el próximo año.

"El desahogo de Rodrigo Ureña tras coronarse tricampeón en Perú: Ha sido el año más duro de mi vida", fue el titular del conocido medio sureño.

Ureña, de 32 años, fue suspendido seis fechas luego del clásico entre Alianza Lima y Universitario en el estadio Monumental.