DT del equipo de vóley de Universitario comparó al club con el Real Madrid: "Es el equipo que más se parece"

Universitario es el bicampeón peruano.
Universitario es el bicampeón peruano. | Fuente: Universitario
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

El técnico del equipo de vóley de Universitario, el español Francisco Hervás, se confesó hincha del Real Madrid.

Universitario de Deportes quiere dar el golpe rumbo al título en la Liga Peruana de Vóley y por eso contrató al español Francisco Hervás, quien en las últimas horas sorprendió con sus declaraciones respecto al cuadro crema.

"No es que me haya hecho de ahora (hincha de Universitario). Yo creo que las aficiones de fútbol son una cosa muy particular porque siempre hay que verlas como algo que uno escoge", señaló.

En otro momento, el exentrenador de la Selección Peruana de Vóley confesó que es hincha de Real Madrid, ganador de 15 títulos en la Champions League.

Cuando llegué al Perú hace tiempo me preguntaron de qué equipo eres. Yo dije que soy del Real Madrid toda mi vida y cuando me dijeron de aquí, contesto que no conozco del fútbol peruano, pero pregunté qué equipo se parece al Madrid o tiene un poco la misma historia y tradición. Me dijeron que la 'U' es el que más se parece", declaró a Latina.

Habló de la historia de Universitario y Real Madrid

Francisco Hervás contó que quedó impresionado con las instalaciones del estadio Monumental de Ate y que su historia, de alguna manera, se parece a Real Madrid.

"Cuando he tenido la oportunidad de visitar el estadio de fútbol, hemos bajado a la zona de trofeos y vi la historia del club, realmente es cierto, tiene ciertas cosas que se parece al Real Madrid, cada uno en su liga y con sus problemas, pero es bonito sentirte que te identificaste con el club correcto", culminó.

